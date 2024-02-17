Надежный портал Insider Gaming утверждает, что разработчики таких игр как Titanfall и Star Wars Jedi: Survivor – Respawn Entertainment, работают над новой игрой во вселенной Star Wars, которая может дать игрокам шанс представить себя в роли Мандалорца.

Примечательно PIN-UP Foundation помог 2,5 тысячам украинцев в прифронтовых городах за январь

С тех пор, как Боба Фетт впервые появился на экранах в "Империя наносит ответный удар" миллионы поклонников франшизы заинтересовались его происхождением и историей.

Безумно популярным стал и сериал "Мандалорец" с Педро Паскалем, что, похоже, вызвало у Disney желание сделать еще и игру об этой интересной расе.

Insider Gaming владеют информацией, что работу над проектом получила Respawn Entertainment.

Паскаль в роли Мандалорца / Фото Disney

Согласно слухам, будущий проект подарит геймерам возможность стать мандалорским охотником за головами в эпоху Галактической Империи. Обязанностью игрока будет отслеживать цели и доставлять их заказчикам мертвыми или живыми, конечно, за солидное вознаграждение. Неизвестным остается сюжет проекта, поэтому трудно сказать будет ли протагонистом Дин Джарин из сериала.

Утверждается, что основной фишкой геймплея будет "мобильность", реализованная с помощью ракетного ранца Мандалорца. В целом игровой процесс описывают как "очень быстрый" с различными наградами для игрока за серию убийств, например увеличением здоровья.

Также обещают немало известного мандалорского оружия, вроде наручная ракета, грейфер и тому подобное.

Согласно информации, игра не будет иметь открытого мира как, например, будущая Outlaws, зато игроков ожидают линейные уровни на разных планетах вселенной Star Wars.

Проект находится на ранних стадиях разработки и предполагается, что что до его релиза еще по крайней мере два года.