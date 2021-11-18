Розробники вже готують патч: гравець у Call of Duty: Vanguard вбив 25 ворогів за 33 секунди

Гравець у Call of Duty: Vanguard поділився у твітері вражаючим хайлайтом, який дуже сподобався геймерам. Цікаво, що його запис відзначили навіть розробників зі Sledgehammer Games.

Напевно, всі шанувальники серії Call of Duty знають, що на початку цього місяця відбувся реліз нової частини з назвою Vanguard. Критикам цей проєкт сподобався, а особливо вони відзначали мультиплеєр. Щоправда, перші тижні його існування навряд чи можна назвати ідеальними.

До теми Шаблонна кампанія, але прекрасний мультиплеєр: перші оцінки відеогри Call of Duty: Vanguard

Річ у тім, що в цій відеогрі є один цікавий дробовик, який геймери назвали "зламаним" одразу ж після релізу. Йдеться про зброю з назвою "Gracey Auto", яка стала своєрідною "королевою" невеликих мап: великий магазин, хороша дальність стрільби та високий шанс на вбивство з одного пострілу. Геймери неодноразово скаржилися на цю зброю, але розробники тривалий час ніяк не реагували на це.

Щоправда, все змінилося після того, як ролик користувача Zexafy став дуже популярним в мережі. Варто відзначити, що це відео вже зібрало 2,6 мільйона переглядів у твітері. На записі можна побачити, як Zexafy за 33 секунди ліквідував одразу 25 опонентів. Хайлайт дійсно ефектний та вражаючий, щоправда, навряд чи можна написати, що справа лише в майстерності геймера.

Хайлайт, яким відзначився Zexafy: відео

Саме цей запис й надихнув розробників зі Sledgehammer Games на зміни. У своєму твітері вони відмітили цей ролик та написали, що збираються взятися за розв'язання проблеми з дробовиками. Щоправда, поки невідомо, як саме вони планують їх ослабити. Також розробники не вказали, коли збираються випустити відповідний патч.

Зрозуміло, що геймерам сподобалася ця новина, щоправда, це не єдина проблема, яку можна помітити на цьому відео. На думку гравців, розробникам також потрібно попрацювати над точками відродження в багатокористувацьких режимах. Наостанок варто відзначити, що Zexafy в коментарях до цього відео показав свою збірку на цей дробовик.

Який вигляд має дробовик Zexafy: відео