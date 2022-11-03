Фельдрейк – це маунт-дракон, якого гравці World of Warcraft колись могли отримати лише завдяки колекційній картковій грі. Однак, незабаром він знову стане доступним для геймерів, до того ж абсолютно безкоштовно.

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"The Trading Card Game" заснована на популярній MMORPG від Blizzard була запущена у далекому 2006 році, а нові "бустери" з картками з'являлися аж до 2013. Попри це, не кожному охочому гравцеві пощастило впіймати рідкісну картку, яка дарувала код для отримання маунта в самому WoW.

Це зумовило те, що окремі геймери могли просто купити потрібний їм код чи ту ж картку онлайн у того, кому пощастило більше. Як помітили на Reddit буквально кілька тижнів тому (24 жовтня) саме така картка була продана за цілих 3 тисячі доларів.

Трейлер WoW: Dragonflight – відео

Тепер усі охочі зможуть отримати Фельдрейка, просто переглянувши чотири години Twitch стрімів доповнення World of Warcraft: Dragonflight, після його запуску 28 листопада. На це геймерам буде виділено більш як 2 дні (до 1 грудня).

Зауважте, для цього потрібно зв'язати свої облікові записи Battle.net та Twitch.

Подібне щедре рішення Blizzard добряче засмутило частину шанувальників гри. Зокрема, деякі користувачі невдоволені тим, що маунт, який вони отримали завдяки своїй удачі чи навіть придбали за реальні гроші, тепер буде доступний будь-кому як нагорода за перегляд кількох годин прямих трансляцій.

Інші ж фанати в захваті від такої можливості та сподіваються, що подібним чином колись можна буде отримати й інший контент, який більше недоступний з тих чи інших причин.