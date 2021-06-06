Серйозні проблеми: розробників Resident Evil звинувачують у порушенні авторських прав

Дизайнерка Джуді Юрачек звинувачує розробників з Capcom у порушенні авторських прав. Вона впевнена, що вони неодноразово використовували її роботи без дозволу.

Кілька тижні тому ми розповідали про кінорежисера, який звинувачував розробників Resident Evil: Village у плагіаті. Щоправда, ця історія особливого продовження не мала, а от сьогоднішня вже навряд чи так само завершиться.

До теми Перша "ложка дьогтю": кінорежисер звинувачує розробників Resident Evil: Village у плагіаті

Одразу варто зазначити, що все достатньо серйозно, бо дизайнерка Джуді Юрачек вже направила позов до суду. Вона звинувачує компанію Capcom у комерційному використанні матеріалів з її книги "Surfaces", яка вийшла ще у 1996 році. У цій книзі представлено понад тисячу фотографій різноманітних поверхонь та текстур. Загалом ця робота Джуді присвячена інформації про вплив фізичних умов на різноманітні матеріали. Важливо відзначити, що продавалася ця книга разом з диском.

Джуді впевнена у тому, що розробники з Capcom неодноразово використовували її роботи без дозволу. А доказів вона назбирала на 146 сторінок судового позову. Тобто це не безпідставна заява, а також одразу ж помітно, що докази вона дійсно збирала тривалий час.

Таких "слідів" чимало, а найгірше, що Джуді знайшла навіть один на логотипі відеогри Resident Evil 4. Загалом більшість фотографій дизайнерки використовувалися для створення оточення у кількох іграх. Також цікаво, що трохи їй навіть допомогла хакерська атака на Capcom. Річ у тім, що деякі "злиті" файли навіть називаються так само як і на її диску.

Джуді хоче отримати компенсацію у 12 мільйонів доларів за порушення авторських прав, а також до 25 тисяч доларів за кожну використану її роботу. Представники компанії Capcom вже знають про цей позов, але коментувати цю ситуацію поки відмовляються.

Докази, які знайшла Джуді Юрачек / Фото з матеріалів справи