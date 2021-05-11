Кілька днів тому відбувся реліз довгоочікуваної відеогри Resident Evil: Village. Гра отримала схвальні відгуки від геймерів та критиків, а також встановила кілька рекордів для цієї серії. Щоправда, навіть для такої "діжки з медом" знайшлася своя "ложка дьогтю".

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Обережно, у тексті присутні невеликі спойлери.

Варто розпочати з того, що ще у 2013 році вийшов нідерландський фільм жахів "Армія Франкенштейна". Режисером цієї стрічки був Річард Рапхорст, а також він сам займався створенням майже всіх монстрів. В одній зі сцен його фільму з'являється дуже дивне створіння з двигуном від літака та пропелерами замість верхньої частини тіла. Річард помітив у відеогрі Resident Evil: Village монстра, який нагадує його творіння.

В одній з локацій геймери мають боротися з різноманітними роботизованими створіннями. А серед таких ворогів з'являється щось дійсно зовнішньо схоже на роботу цього режисера. Тому Річард й звинуватив розробників у плагіаті та відзначив, що цей образ використовувався без його дозволу. Також він додав, що навіть у титрах після гри не знайшов згадування свого прізвища чи назви фільму.

Думки користувачів у мережі кардинально розділилися: деякі радять Річарду шукати гарного адвоката, а інші впевнені у тому, що це лише співпадіння. Компанія Capcom поки ніяк не реагує на подібні звинувачення кінорежисера. Звісно, у цілому дизайни схожі, але лише концептуально, бо сама реалізація різниться. Наприклад, у монстра від Capcom замість пропелерів використовуються бензопили, відсутні руки, а також є ще чимало дрібних деталей. Можливо, розробники відеогри й дійсно знайомі з творчістю цього кінорежисера, але відвертим плагіатом цю роботу дуже важко назвати.

Напевно, подібних відсилок можна знайти чимало у відеогрі Resident Evil: Village. Наприклад, три молоді вампірки та аналог Дракули, які живуть у закинутому замку в Трансильванії та полюють на жителів селища. Звучить знайомо, а всі одразу можуть згадати гарний фільм "Ван Хелсінг". Цікаво, що навіть однойменного головного героя цієї стрічки активно порівнюють з Карлом Гайзенбергом. Напевно, про живих ляльок, які "полюють" на людей, не варто й згадувати.

Порівняння двох монстрів / Фото твітер Richard Raaphorst