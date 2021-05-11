Несколько дней назад состоялся релиз долгожданной видеоигры Resident Evil: Village. Игра получила положительные отзывы от геймеров и критиков, а также установила несколько рекордов для этой серии. Правда, даже для такой "бочки с медом" нашлась своя "ложка дегтя".

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Стоит начать с того, что еще в 2013 году вышел нидерландский фильм ужасов "Армия Франкенштейна". Режиссером этой ленты был Ричард Рапхорст, а также он сам занимался созданием почти всех монстров. В одной из сцен его фильма появляется очень странное создание с двигателем от самолета и пропеллерами вместо верхней части тела. Ричард заметил в видеоигре Resident Evil: Village монстра, который напоминает его творение.

В одной из локаций геймеры должны бороться с различными роботизированными созданиями. А среди таких врагов появляется что-то действительно внешне похожее на работу этого режиссера. Поэтому Ричард и обвинил разработчиков в плагиате и отметил, что этот образ использовался без его разрешения. Также он добавил, что даже в титрах после игры не нашел упоминания своей фамилии или названия фильма.

Мысли пользователей в сети кардинально разделились: некоторые советуют Ричарду искать хорошего адвоката, а другие уверены, что это лишь совпадение. Компания Capcom пока никак не реагирует на подобные обвинения кинорежиссера. Конечно, в целом дизайны похожи, но только концептуально, потому что сама реализация отличается. Например, в монстра от Capcom вместо пропеллеров используются бензопилы, отсутствуют руки, а также еще есть много мелких деталей. Возможно, разработчики видеоигры и вправду знакомы с творчеством этого кинорежиссера, но откровенным плагиатом эту работу очень трудно назвать.

Наверное, подобных отсылок можно найти немало в видеоигре Resident Evil: Village. Например, три молодые вампирши и аналог Дракулы, которые живут в заброшенном замке в Трансильвании и охотятся на жителей поселка. Звучит знакомо, а все сразу могут вспомнить хороший фильм "Ван Хельсинг". Интересно, что даже одноименного главного героя этой ленты активно сравнивают с Карлом Хайзенбергом. Наверное, о живых куклах, которые "охотятся" на людей, не стоит и вспоминать.

Сравнение двух монстров / Фото твиттер Richard Raaphorst