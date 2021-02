Майже сплутали: розробників The Last of Us вразив косплей на зомбі з їх відеогри – фото

Розробників зі студії Naughty Dog вразив косплей на клікера із дилогії The Last of Us. Вони навіть відзначили, що спочатку не повірили, що це не кадр із відеогри.

Напевно, дилогію The Last of Us знають всі шанувальники відеоігор. Ці проєкти отримали загальне визнання серед геймерів та чималу кількість нагород. Тому й не дивно, що дуже часто з'являються косплеї на різноманітних героїв із цих ігор. Щоправда, цього разу косплей достатньо неординарний, бо його авторів зацікавив зомбі із прізвиськом клікер.

Читайте також Високі, прекрасні та небезпечні: найкращі косплеї на Леді Дімітреску з Resident Evil – фото

Нагадаємо, що у всесвіті The Last of Us значна частина населення планети була уражена грибом кордицепсом. Чимала кількість людей перетворилася на зомбі, а вижили одиниці. Клікер – це третя та знакова стадія інфекції, яка викликається цим грибом.

У таких зомбі майже нічого не залишилося від людей, щоправда, вони неймовірно сильні та дуже смертоносні. У цих створінь не залишилося обличчя, бо на його місці росте цей гриб. Клікери сліпі, а своїх жертв знаходять завдяки ехолокації: вони видають специфічні звуки й саме через це отримали свою назву.

Клікер із дилогії The Last of Us – відео

Зрозуміло, що для такого косплею потрібно гарно попрацювати над костюмом та гримом. Саме це й дуже вдало зробили фотограф Алон Левін та косплеєр Галла Шир. Їх робота дуже сподобалася геймерам, а також розробникам дилогії The Last of Us. Представники Naughty Dog написали у твіттері наступне:

Нам довелося глянути на знімок двічі, щоб зрозуміти, що це фото косплею, а не скріншот. Дивовижна робота фотографа Алона Левіна та косплеєра Галла Шира!

Зазначимо, що розробники цієї гри часто публікують у твіттері косплеї за мотивами їх проєктів. Вони навіть створили спеціальний розділ на своєму сайті для таких робіт. Шкода, що автори поки поділилися лише однією світлиною зі своєї фотосесії.

Косплей на клікера / твіттер Naughty Dog