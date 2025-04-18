Розробниця створила нову карту для Counter-Strike 2, яку можна повністю руйнувати

У майстерні Steam з’явилася унікальна карта для Counter-Strike 2. Побудована на основі Mirage, вона піддається повному руйнуванню у будь-якій своїй частині – стіни, предмети, оточення та інше. Її створила досвідчена розробниця і фанатка гри, відома за нікнеймом Lillykyu. Нова карта повністю змінює підхід до геймплею CS2.

Як це працює

Lillykyu представила нову карту під назвою de_mirage bricks. Вона виконана у стилі Lego – всі елементи, включно зі стінами, бар'єрами та будівлями, розбиті на окремі "цеглини", які гравці можуть зруйнувати за допомогою зброї, гранат і вибухів, повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку розробниці.

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Така інтерактивність змінює класичну динаміку раундів у CS2: гравці можуть обходити укриття, прокладати нові шляхи через завали та повністю трансформувати карту в процесі гри. У демонстраційному відео Lillykyu показала, як користувачі руйнують оточення, підіймаються на купи уламків і буквально "перероблюють" карту під себе.

Розробниця вже відома своїми експериментальними проєктами – зокрема, адаптаціями Subway Surfers, Jetpack Joyride та Fruit Ninja для CS2. Але de_mirage bricks називають її наймасштабнішою і найоригінальнішою роботою.

Карту можна запустити як у стандартному режимі гри, так і в мультиплеєрі, що відкриває для неї ширші перспективи. Lillykyu зазначає, що завдяки серверній фізиці цеглин і низці оптимізацій de_mirage bricks показує чудову продуктивність – FPS на ній стабільно вищий, ніж на більшості карт з активного пулу Counter-Strike 2.

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