Как это работает

Lillykyu представила новую карту под названием de_mirage bricks. Она выполнена в стиле Lego – все элементы, включая стены, барьерами и зданиями, разбиты на отдельные "кирпичи", которые игроки могут разрушить с помощью оружия, гранат и взрывов, сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу разработчицы.

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Такая интерактивность меняет классическую динамику раундов в CS2: игроки могут обходить укрытия, прокладывать новые пути через завалы и полностью трансформировать карту в процессе игры. В демонстрационном видео Lillykyu показала, как пользователи разрушают окружение, взбираются на кучи обломков и буквально "переделывают" карту под себя.

Разработчица уже известна своими экспериментальными проектами – в частности, адаптациями Subway Surfers, Jetpack Joyride и Fruit Ninja для CS2. Но de_mirage bricks называют ее самой масштабной и оригинальной работой.

Карту можно запустить как в стандартном режиме игры, так и в мультиплеере, что открывает для нее более широкие перспективы. Lillykyu отмечает, что благодаря серверной физике кирпичей и ряду оптимизаций de_mirage bricks показывает превосходную производительность – FPS на ней стабильно выше, чем на большинстве карт из активного пула Counter-Strike 2.