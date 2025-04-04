Опять рекорд

Март завершился большим обновлением от Valve, которое привлекло внимание игроков. Судя по всему, вернулись даже те, кто давно не заходил в игру. Здесь и обновление контента, и новые скины, и обновления для нескольких карт, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dust2.

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В течение последних пяти месяцев среднее количество одновременных игроков неуклонно росло из месяца в месяц, пока не достигло кульминации в марте. В течение третьего месяца года среднее количество одновременных игроков составляло 1 039 662 человека.

Самым большим достижением стало то, что 15 марта CS2 превзошла свой предыдущий пиковый показатель одновременного онлайна и даже обогнала CS:GO, собрав перед экранами 1 824 989 человек.

Успехи Counter-Strike 2

Counter-Strike 2 уже долгое время находится на первом месте по популярности, если измерять популярность показателями одновременного онлайна. Например, прямо сейчас, на момент написания статьи, в нее играют 1 234 649 человек. Ближайший конкурент, PUBG: BATTLEGROUNDS, не имеет даже половины этого количества, поскольку имеет 497 777 игроков. На третьем месте Dota 2 с ее 421 273 игроками.

Что интересно, победа в пиковом одновременном онлайне за все время существования принадлежит не Counter-Strike 2, а PUBG, поскольку игра в 2018 году смогла собрать 3 257 248 игроков, тогда как у CS2 это число составляет 1 824 989 игроков и было установлено 20 дней назад.

Некоторые игры иногда могут догнать и перегнать CS2, оставаясь на первом месте некоторое время, как это не так давно сделал Black Myth: Wukong, но потом они все равно теряют свои позиции. Counter-Strike – это своеобразная константа популярности в мире видеоигр с онлайн-составляющей.

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