Геймери знайшли акторку, яка виконала головну роль у GTA 6 – де ще з'являлася дівчина

Допитливі геймери відшукали у мережі акторку разюче схожу на Люсію з GTA 6 і впевнені, що саме вона виконала головну роль у довгоочікуваному проєкті Rockstar. Хто ж ця дівчина – дізнайтеся у матеріалі.

Шанувальники GTA 6 дуже хочуть дізнатися кожну найменшу дрібницю про гру, попри те, що до її релізу ще дуже багато часу.

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Хто зіграв Люсію?

Після того, як геймери знайшли шифр, написаний Азбукою Морзе на постері проєкту, тепер вони вірять, що відшукали акторку, яка подарувала зовнішність та голос головній героїні майбутньої гри.

Саме яскрава латиноамериканська красуня здебільшого була в центрі уваги першого трейлера, що дозволило геймерам проаналізувати наявні дані та дійти до висновку, що акторка Ана Еспозіто – це Люсія з GTA 6.

Акторка та героїня GTA 6 / Фото з X

Доказами на підтримку цього твердження є зовнішня схожість Еспозіто та героїні, а також, звичайно, практично ідентичний голос.

Голоси Люсії та Ани – дивитися відео

Деякі шанувальники Rockstar критично поставилися до цієї теорії, а також були стурбовані тим, що зараз на акторку поллється шквал геймерської уваги у соцмережах.

Одначе, виявилось, що в тої наразі немає жодного загальнодоступного профілю в соціальних мережах. Деякі геймери впевнені, що це зумовлено умовами договору про нерозголошення, підписаного акторкою, яка до того ж проживає у Нью-Йорку, а саме там знаходиться "motion capture" студія Rockstar.

Де з'являлася Еспозіто?

За свою кар'єру Ана грала у кількох цікавих проєктах, зокрема: серіалі "Закон і порядок: Спеціальний корпус" та кліпі виконавиці LIVIA BLANC на пісню ROOM 405. Окрім того, вона озвучила кілька аудіокниг та подкастів.

Так чи інакше, ми не дізнаємося правдивості цієї теорії аж поки Rockstar офіційно не підтвердять чи не спростують інформацію.