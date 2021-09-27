Ми вже неодноразово розповідали про різноманітні оригінальні роботи шанувальників відеогри Minecraft. У цієї гри є чимало відданих фанатів, які постійно вигадують щось цікаве, а також беруться за різноманітні креативні проєкти.

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Саме за таку оригінальну роботу й взялися головні герої цієї історії. Над своїм модом з назвою "Ice and Fire: Dragons" ці ентузіасти почали працювати ще у 2017 році. Спершу вони планували просто додати в гру драконів, щоправда, з часом зрозуміли, що можуть зробити більше. Загалом за ці роки вони створили вже цілий бестіарій фантастичних чудовиськ. Після встановлення цієї модифікації у грі дійсно з'явиться чимало монстрів, наприклад, гіпогрифи, гідри, тролі, морські змії чи сирени.

Щоправда, головною особливістю цієї модифікації є все ж таки дракони. Річ у тім, що всі гравці можуть приручати цих фантастичних істот, тренувати, а також використовувати їх для польотів чи полювання на інших монстрів. А ще для них можна виготовляти спеціальне спорядження. Зараз у грі є льодяні та вогняні дракони, а також нещодавно з'явився ще один тип цих створінь – орієнтовані на блискавку. З цікавого ще варто відзначити, що є в цьому моді й нові локації – печери драконів, де можна знайти яйця цих істот та різноманітні предмети.

Наостанок варто відзначити, що безплатно завантажити модифікацію "Ice and Fire: Dragons" можна за цим посиланням. Також там можна знайти детальну інструкцію з її встановлення та іншу інформацію про цей мод.

Модифікація "Ice and Fire: Dragons" / Фото з сайту CurseForge