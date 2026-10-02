Игроки получили масштабный гоночный режим, новую шпионскую операцию, оружие и дополнительный уровень сложности, сообщает 24 Канал.

Что нового в 007 First Light?

Главной изюминкой бесплатного обновления стал спецрежим Valhalla Protocol, в котором игроки садятся за руль культового автомобиля Aston Martin Valhalla.

На дорогах Словакии разработчики устроили ожесточенные заезды на время, а автомобиль оснастили ракетами и турелями для уничтожения препятствий и транспортных средств соперников. Соревнования проходят на четырех вариантах трассы с общей мировой таблицей лидеров.

Помимо динамичных гонок, разработчики добавили новую шпионскую миссию под названием Jungle Heist, где суперагенту необходимо проникнуть на виллу, добыть код от секретного сейфа, похитить его содержимое и успешно эвакуироваться.

Трейлер DLC: смотрите видео

Для эффективного выполнения заданий разработчики пополнили арсенал агентов новым оружием – винтовкой Squire Marksman и дробовиком Storm 12 Gauge.

Кроме того, мастер-инженер Кью подготовил для Джеймса Бонда три новых стильных костюма.

В честь преодоления отметки в 7 миллионов добавлений игры в списки желаний авторы создали талисман МИ-6 – собачку по имени Джек. Игроки смогут сфотографировать питомца с помощью нового фоторежима с расширенными настройками освещения, кастомными фильтрами и эксклюзивными позами.

Также в 007 First Light появился режим New Game+, который позволяет проходить кампанию заново с использованием всех ранее разблокированных костюмов. Для опытных суперагентов разработчики подготовили особый уровень сложности 00, который предъявляет бескомпромиссные требования к мастерству.

Разработчики уже сделали Extended Operations доступным для скачивания, поэтому игроки могут немедленно опробовать новый арсенал и вернуться в мир шпионских интриг на всех удобных платформах, кроме Switch 2: дату выхода игры в очередной раз перенесли не так давно.