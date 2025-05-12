Американская организация Wildcard Academy подписала контракт с 17-летним украинцем

Американская киберспортивная организация Wildcard Academy заключила контракт с 17-летним украинским игроком Антоном Савиенковым. В мире киберспорта он известен как Doni.

Что известно

17-летний украинец 17-летний украинец Антон "Doni" Савиенков стал пятым участником молодежного состава Wildcard Academy, который играет в Counter-Strike 2. О подписании нового игрока организация объявила в своих соцсетях 3 мая, сообщает 24 Канал.

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Контракт с Doni стал частью обновления ростера, который претерпел изменения после того, как 24 апреля команду покинул словацкий капитан Михал "T4gg3D" Врза. Он завершил профессиональную карьеру, оставив состав с четырьмя игроками. После его ухода функции игрового лидера перенял Себастьян "fr3nd" Кусмеж – опытный польский снайпер.

Перед присоединением к Wildcard Academy Савиенков представлял украинскую команду NEVERMORE. В марте она смогла пробиться в ESL Challenger League Season 50, пройдя через квалификации турнира ESEA Advanced Season 52 Europe. Во время этого события Doni провел 20 карт со средним рейтингом 1.11 по версии HLTV.

На данный момент его профиль на HLTV насчитывает лишь 30 сыгранных карт, что делает его наименее опытным игроком в составе Wildcard Academy. Несмотря на это, организация видит в нем потенциал и готова развивать молодого украинского стрелка.

Список участников Wildcard Academy сейчас выглядит следующим образом: