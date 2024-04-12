Разработчики Kingdom Come: Deliverance анонсировали тайную игру, а инсайдеры уже слили, что это будет

Разработчики Kingdom Come: Deliverance анонсировали презентацию новой игры, но не сказали, какой именно. У себя в микроблоге Warhorse опубликовала изображение, на котором изложила планы по анонсу 18 апреля. Однако все пошло наперекосяк, поскольку инсайдеры слили информацию о названии в тот же день.

Какую игру представит студия Warhorse

Конечно же, в этой истории не обошлось без Тома Хендерсона, главного инсайдера игрового мира. Он вместе с журналистом, известным под ником @billbil_kun, опубликовали твиты, в которых утверждают, что это будет ни что иное, как вторая часть Kingdom Come: Deliverance.

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Я не ожидал увидеть это так рано. Kingdom Come Deliverance 2 уже здесь!

– написал @billbil_kun.

Ни он, ни Хендерсон не раскрыли каких-либо подробностей о продолжении.

Редакция издания Gematsu со ссылкой на свои источники добавляет, что съемки рекламного ролика к анонсу Kingdom Come: Deliverance 2 проводились несколько недель назад в чешском городе Кутна-Гора.

События Kingdom Come, которая так понравилась в свое время игрокам, происходят в Богемии начала XV века. Главный герой Индржих — сын кузнеца — оказывается втянутым в кровавый водоворот гражданской войны. Игру отличает приземленность, историческая достоверность и реализм, который прослеживается в механиках, действиях и буквально во всем, происходящем.

Kingdom Come: Deliverance доступна на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Со времен оригинального релиза (13 февраля 2018 года) игра получила пять дополнений и продалась в количестве более 6 миллионов копий.

Конечно же, мы пока что не знаем, когда выйдет следующая часть. Но вполне вероятно, что именно 18 апреля студия Warhorse вместе с издателем Deep Silver раскроют эти и другие подробности.

Смотрите трейлер оригинальной игры: видео