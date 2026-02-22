Разработчик тратит 520 тысяч долларов на микротранзакции в собственных играх
- Йосики Окамото, бывший работник CAPCOM, тратит более 520 000 долларов на микротранзакции в собственных видеоиграх, чтобы понять поведение пользователей.
- Он считает это исследованием для улучшения взаимодействия с системами монетизации, не восстанавливая потраченные средства с помощью административных прав.
Бывший работник CAPCOM Йосики Окамото рассказал для чего тратит на собственные видеоигры почти полмиллиона долларов и как это помогло ему в работе.
Ветеран Capcom Йошики Окамото признался, что потратил огромные средства на собственные мобильные игры, информирует Dexerto.
Разработчик "гача-видеоигр" тратит огромные средства в собственных проектах?
Во время японского телешоу "Where Did That Money Go?" Окамото рассказал о своем карьерном пути, вспомнив времена расцвета и упадка студии Game Republic.
Как сообщает Sponichi Annex, разработчик признался, что тратит более 520 000 долларов (80 миллионов иен) во всех собственных играх в стиле "гача".
Он объяснил такой необычный поступок необходимостью исследования целевой аудитории, ведь якобы хотел получить непосредственное представление о том, как пользователи, которые тратят много денег на игру, взаимодействуют с системами монетизации.
Мне нужно понять, что думают люди, которые тратят на них (игры – 24 Канал) много денег. Я делаю это, чтобы убедиться, что люди, которые тратят больше всего, не останутся недовольными,
– сказал он во время шоу.
При этом, разработчик реально теряет средства, не восстанавливая их с помощью каких-то "админских прав".
В таком случае, я думаю, было бы трудно понять чувства пользователя,
– говорит он в X.
Что такое "гача" игры?
Это специфический жанр видеоигр, по большей части на мобильных устройствах, где игроки тратят внутриигровую или реальную валюту, чтобы открывать "лутбоксы".
В них геймеров ожидают новые персонажи, предметы, скины или другие вознаграждения, которые "выпадают" по случайному принципу.
Одной из ярких представительниц жанра является Monster Strike, авторства Окамото, выпущенная в 2013 году. Игра чрезвычайно популярна в Японии, а количество ее загрузок превысило 50 миллионов.