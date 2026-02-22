Разработчик тратит 520 тысяч долларов на микротранзакции в собственных играх

Бывший работник CAPCOM Йосики Окамото рассказал для чего тратит на собственные видеоигры почти полмиллиона долларов и как это помогло ему в работе.

Ветеран Capcom Йошики Окамото признался, что потратил огромные средства на собственные мобильные игры, информирует Dexerto.

Интересно Культовая Nier: Automata установила новый рекорд и получит продолжение

Разработчик "гача-видеоигр" тратит огромные средства в собственных проектах?

Во время японского телешоу "Where Did That Money Go?" Окамото рассказал о своем карьерном пути, вспомнив времена расцвета и упадка студии Game Republic.

Как сообщает Sponichi Annex, разработчик признался, что тратит более 520 000 долларов (80 миллионов иен) во всех собственных играх в стиле "гача".

Он объяснил такой необычный поступок необходимостью исследования целевой аудитории, ведь якобы хотел получить непосредственное представление о том, как пользователи, которые тратят много денег на игру, взаимодействуют с системами монетизации.

Мне нужно понять, что думают люди, которые тратят на них (игры – 24 Канал) много денег. Я делаю это, чтобы убедиться, что люди, которые тратят больше всего, не останутся недовольными,

– сказал он во время шоу.

При этом, разработчик реально теряет средства, не восстанавливая их с помощью каких-то "админских прав".

В таком случае, я думаю, было бы трудно понять чувства пользователя,

– говорит он в X.

Что такое "гача" игры?