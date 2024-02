Техасские киберспортсмены из Call of Duty подали в суд на издателя серии Activision за создание вероятной монополии в отрасли.

Сейчас высшей ступенью профессиональной Call of Duty является Call of Duty League, которая заменила Call of Duty World League в 2020 году.

Новая форма турнира позаимствовала формат Overwatch League и напоминает другие профессиональные виды спорта, где каждая команда представляет определенный город.

Гектор "H3CZ" Родригез и Сет "Скамп" Абнер из техасской команды OpTic Texas подали иск против Activision, требуя колоссальных 680 миллионов долларов возмещения убытков, которые они, как утверждается, понесли после того, как корпорация фактически превратила профессиональную сцену Call of Duty в свою монополию.

В иске утверждается, что Activision слишком сильно контролирует профессиональную Call of Duty, франшизы и кибератлетов, обогащаясь на тяжелом труде последних.

Основная жалоба геймеров заключается в том, что Activision якобы заставила профессиональных игроков перейти в эту новую лигу, заблокировав возможность других компаний создавать собственные турниры, а затем начала требовать у киберспортивных организаций непомерную сумму в 27,5 миллионов долларов за участие.

Родригез жалуется, что этот шаг помешал игрокам и командам зарабатывать деньги на спонсорстве и поддержке от брендов. В частности, OpTic Gaming якобы пришлось сотрудничать с инвесторами, которые хотели получить 92,5% акций команды, чтобы иметь средства на взнос для вступления в Call of Duty League.

Больше всего Activision обвиняют в том, что она не искала консультаций или одобрения от игроков для внедрения этой новой киберспортивной схемы. Согласно иску, это не оставило киберспортсменам выбора, кроме как согласиться с навязанной компанией системой, чтобы продолжать зарабатывать деньги в игре.

Интересно будет взглянуть на дальнейшее развитие судебного дела, ввиду колоссальной суммы, которую требуют "потерпевшие".