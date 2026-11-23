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Роль, о которой актер забыл на несколько лет

Игра вышла 19 ноября после очень длительной разработки. Из-за этого многие актеры, работавшие над ней, годами ждали, чтобы увидеть результат своего труда в Vice City. Именно так произошло с Гаем А. Фортом, чье имя фигурирует в титрах GTA 6. С того момента, как он записал свою работу для Rockstar, прошло столько времени, что он уже не помнит, кого играет, пишет Dexerto.

В видео, которое он опубликовал, Форт рассказал, что был актером, занимающимся захватом движения.

Я был актером, занимающимся захватом движения в GTA 6, но понятия не имею, кто я там– прокомментировал актер Гай А. Форт.

По его словам, на прослушивание он пришел примерно четыре или пять лет назад. Ему разместили датчики по всему телу и лицу, а потом он забыл об этой истории. Впоследствии ему пришло электронное письмо о том, что он появился в GTA 6.

Какие подсказки есть в поисках

Актер не играет в видеоигры и не имеет консоли, поэтому просит помощи у игроков. Подсказок немного. Он помнит, что стоял за прилавком, а к нему подходили главные герои и о чем-то разговаривали. На его лице в этот момент были маркеры для записи мимики.

Судя по этому описанию, его персонаж может быть продавцом или владельцем одного из магазинов, которые Джейсон и Люсия могут ограбить в игре.

Миллионы игроков до сих пор без результата

На следующий день Форт опубликовал обновление в инстаграме. Он рассказал, что персонажа уже ищут три миллиона игроков. Актер признался, что не догадывался ни о том, что такое Grand Theft Auto, ни о том, насколько эта серия большая.

Несмотря на усилия сообщества, на момент публикации материала персонаж Форта остается нераскрытым.