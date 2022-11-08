Актер, озвучивший Кратоса, считает дни до релиза God Of War Ragnarök забавными видео

Актер Кристофера Джадж, озвучивший Кратоса из God Of War Ragnarök, не позволяет фанатам скучать накануне выхода игры. Он ежедневно публикует забавные видео с шутками по игре.

Актер использует свой невероятный голос, чтобы рассказать шутки отца от Кратоса, ведя обратный отсчет к официальному релизу долгожданной игры.

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Забавные видео от Кристофера Джаджа

Талантливый актер оживил главного героя сериала в программной перезагрузке God of War 2018 года, а также озвучил Т'Чаллу, Черную пантеру, в DLC Marvel Avengers War for Wakanda.

Поклонники с нетерпением ждут продолжения популярной игры от Santa Monica Studios, обещающей завершить битву Кратоса и его сына против скандинавских богов Тора и Одина.

У Рагнарока были определенные задержки, но актер Кратоса делает последние несколько дней ожидания терпимее благодаря своему невероятному голосу и чувству юмора.

Родительские шутки, которые рассказывает сам Кратос, делится актером озвучивания персонажа, пока он и фанаты отсчитывают дни до выхода God of War Ragnarök 9 ноября.

Кристофер Джадж публиковал короткие видео, на которых Кратос рассказывает отцу шутки типа "Что ест спринтер перед гонкой? Ничего. Они постятся".

Актер заканчивает каждое видео волнующим заявлением о том, сколько дней осталось до ожидаемого релиза игры. К слову, сегодня самый последний день ожидания.