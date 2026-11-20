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Кто стоит за Джейсоном и Лусией?

Фотографию в инстаграме опубликовала каскадерша Виктория Ли. На ней Дилан Рурк, играющий Джейсона, обнимается с Мэнни Л. Перес, исполнительницей роли Лусии, и самой Ли на фоне большого билборда GTA 6. Личность Перес подтвердили ранее на этой неделе: ее номинировали на The Game Awards в категории "Лучшее исполнение роли". Для Рурка это первое публичное подтверждение роли, хотя его имя в сети называли последние сутки те, кто уже получил копии игры, пишет IGN.

Актеры, сыгравшие Джейсона и Лусию в GTA 6, вместе с дублершей / Фото Виктории Ли

Ли оказалась основной дублершей Лусии, а также выполняла трюки для многих других персонажей.

После многих лет молчания я наконец могу рассказать, что мне посчастливилось помогать оживлять Лусию в качестве ее основной дублерши в GRAND THEFT AUTO 6– прокомментировала каскадерша Виктория Ли в инстаграме.

Она вспомнила о бесчисленных часах работы и множестве воспоминаний. По ее словам, в создание игрового мира вложили невероятное количество крови, пота, слез и ударов, причем удары были настоящими. Отдельно Ли поблагодарила Перес и Рурка и закончила пост приветствием в Вайс-Сити.

Что говорят сами актеры?

После выхода игры был официально объявлен полный состав исполнителей, а Rockstar опубликовала все титры. Рурк и Перес отметили запуск совместным заявлением в своих аккаунтах в инстаграме.

Годами мы наблюдали за самыми трудолюбивыми и квалифицированными мастерами, которых может предложить игровая индустрия. Для нас большая честь присоединиться к этому всемирному свидетельству человеческого творчества, изобретательности и силы воли. Мы многому научились и еще многому предстоит научиться. Боритесь за то, что любите, и оставайтесь скромными. До встречи в Леониде– заявили актеры Дилан Рурк и Мэнни Л. Перес.

Оба имеют опыт гостевых ролей в сериалах, но громких прорывов до сих пор не было. Рурк снимался в "Американской семье" и "Анатомии Грей". Теперь они стали лицами одного из крупнейших развлекательных релизов в истории.

Их отношения в игре хвалят за детализированность: игроки могут прожить романтическую и тонкую историю двух людей. Подобного в играх еще не было, хотя часть фанатов такая лирика раздражает, потому что они хотели бы чисто криминальную историю. Однако преступлений в игре хватает.

Актерский состав также пополнили молодые таланты и узнаваемые лица, в частности Бобби Мойнихен и Стивен Рут. Рут ранее в этом году сам раскрыл свою роль.

Поможет ли игра Рурку и Пересу получить более крупные роли – покажет время. Стивен Огг, который в GTA 5 играл Тревора, после выхода игры снимался в сериалах "Ходячие мертвецы" и "Лучше позвоните Солу". Поскольку GTA 6, вероятно, станет самой громкой премьерой в истории индустрии развлечений, эти два актера вскоре станут одними из самых узнаваемых лиц и голосов в видеоиграх.