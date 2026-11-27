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Что написала актриса после выхода игры?

Прошла неделя после выхода GTA 6, и Перес обратилась к фанатам в Instagram Stories. Она поблагодарила за новых подписчиков, приятные сообщения и положительную реакцию на игру и свою героиню, а в конце пожелала всем счастливых праздников, пишет IGN.

Я почти десять лет посвятила тому, чтобы воплотить Люсию в жизнь. Она стала такой значимой частью моей жизни, и я безмерно благодарна, что теперь она становится небольшой частью и вашей– прокомментировала актриса Манни Л. Перес, сыгравшая Люсию Каминос в GTA 6.

В начале поста она назвала последние дни настоящим вихрем.

Почему роль Люсии так долго оставалась тайной?

Video Games Chronicle отмечает, что упоминание о почти десяти годах указывает на то, когда Перес начала работать с Rockstar. Вероятно, ее взяли на роль на очень ранней стадии разработки игры. Фанаты догадались о ее участии еще после первого трейлера 2023 года. Однако все актеры GTA 6 подписали соглашение о неразглашении, поэтому подтвердить роль Люсии она не могла до дня релиза.

Первым официальным подтверждением стала номинация в категории "Лучшая актерская игра" на The Game Awards. Она появилась за день до выхода игры. После рекордного и высоко оцененного критиками запуска Перес считают фавориткой премии.

Есть еще одна интересная деталь. Перес, похоже, играла Люсию уже в утечках геймплея 2022 года, а голос Джейсона тогда звучал совсем по-другому. Неизвестно, была ли это временная запись или актера заменили, когда персонаж изменился. Так или иначе, Перес долго скрывала свое участие. В день релиза она вместе с исполнителем роли Джейсона Диланом Рурком опубликовала совместное заявление. Актеры назвали игру мировым свидетельством человеческой креативности, изобретательности и силы воли и пожелали встретиться в Леониде.

Что известно о предыдущих ролях Перес?

В резюме актрисы несколько гостевых ролей в сериалах "Джессика Джонс", "Чикаго П.Д." и "Закон и порядок: Специальный корпус". Люсия – не первая ее работа в мире GTA. В GTA 5 она сыграла эпизодическую героиню "Clubber #2", а в GTA Online озвучила дилера в блэкджеке. В последние годы в ее карьере почти нет других проектов, и IGN предполагает, что причина в масштабе работы над GTA 6.

Что говорят другие актеры игры?

Рурк тоже поделился благодарностью в Instagram Stories.

Благодарен за эту безумную поездку. Слов благодарности мало. Посвятите сегодняшний день тем, кого любите– добавил актер Дилан Рурк, сыгравший Джейсона.

О своей работе заговорили и другие актеры. Лекси Шоайби рассказала о горько-сладкой славе после вирусного успеха героини Мэнди. Ведущая радио Cocoteo FM Исса Лопес описала сложное соглашение о неразглашении, которое подписала перед началом работы. В прошлом месяце исполнители ролей Франклина, Майкла и Тревора из GTA 5 дали советы актерам новой игры, чтобы подготовить их к славе, которой мало кто из актеров видеоигр достигает.