Alan Wake 2 станет самой красивой игрой в истории Remedy Entertainment, – Сэм Лейк

После анонса Alan Wake 2 прошло совсем мало времени, но креативный директор Remedy уже поделился с сообществом некоторыми деталями о будущем проекте. Чего ждать от сиквела – узнайте в материале.

Совсем недавно отгремела премия The Game Awards 2021, на которой нашлось место немалому количеству громких анонсов. Одним из самых интересных из них оказалось продолжение известного приключенческого триллера Alan Wake.

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Фанаты очень долго ждали продолжения приключений известного писателя, начавшихся еще в 2010 году. Поэтому после анонса сиквела, креативный директор и известный гейм-дизайнер компании Remedy Сэм Лейк поделился с сообществом рядом информации об амбициозном проекте.

Старый движок– новые возможности

Alan Wake возвращается / изображение blog.playstation.com

Почти в течение всего времени существования студия Remedy разрабатывает игры на своем игровом движке под названием Northlight. Однако после информации об эксклюзивном партнерстве между Remedy и Epic Games многие считали, что будущий проект может разрабатываться на новейшем Unreal Engine 5.

Эти предположения быстро опроверг Сэм Лэйк в эксклюзивном комментарии для портала IGN. Разработчик рассказал, что он и команда остаются верными Northlight, потому что он содержит наиболее подходящие технологии для мира, который Remedy пытаются создать в Alan Wake 2. Кроме того, по словам креативного директора, будущий проект установит новую планку для игр компании с точки зрения визуальной составляющей.

Alan Wake 2, безусловно, будет наиболее привлекательной и красивой игрой Remedy, – рассказывает Лейк.

Remedy Entertainment в своих проектах всегда делает акцент на истории и атмосфере. В этом разработчикам и помогают кинематографический реализм, фотореалистичные персонажи, масштабные разрушения, продуманная физика и многие другие инструменты, которые может предложить Northlight.

Сюжет – основа основ

Графика в Alan Wake 2 будет одним из способов передать атмосферу ужаса, которая, как утверждает Лейк, будет гораздо более выражена, чем в прошлых работах финской студии.

Будет ужасно интересно / изображение blog.playstation.com

В этом также поможет тот факт, что проект получил возрастной рейтинг M, а это значит, что разработчики не будут ограничены цензурой и смогут реализовать более смелые идеи.

Сюжет – это глубокая, многослойная, психологическая загадка, в которую можно погрузиться с головой. Да, это будет страшно. Но это очень, очень хорошо будет сочетаться с игровым процессом, – заявил Лейк.

Новый жанр – survival horror

То, что, пожалуй, больше всего заинтриговало фанатов – это новый для разработчиков жанр проекта, а именно survival horror. Первый Alan Wake не имел таких элементов игрового процесса как управление ресурсами или ограниченный уровень здоровья, за которым нужно следить, однако похоже, что все это появится в сиквеле.

В то время как в первом Alan Wake были элементы хоррора, это все же была игра в жанре экшн. Alan Wake 2 – первая игра Remedy в жанре survival horror. Наш взгляд на этот жанр. Наша возможность по-настоящему объединить игровой процесс и сюжет, – написал Лейк в своем обращении к фанатам на blog.playstation.com.

Напоследок, разработчик рассказал, что для него и всей команды Remedy именно этот проект является наиболее амбициозной и ответственной задачей, их "большой рыбой" за которой они нырнут "глубже, чем когда-либо, в океан тьмы".

Первый трейлер Alan Wake 2

Нырнуть в этот океан геймеры смогут только в 2023 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.