AMD выпустила свежие драйверы – доступна поддержка FSR 4 в STALKER 2 и GTA V Enhanced

AMD объявила о выпуске опционального драйвера Radeon Software Adrenalin 25.6.3, который расширяет поддержку технологии AMD FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) для игр Monster Hunter Wilds и Grand Theft Auto V Enhanced. Кроме того, обновление исправляет ряд проблем, обнаруженных в предыдущих версиях программного обеспечения.

Новый драйвер решает несколько важных вопросов, что влияли на производительность и качество графики, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Battlefield 6 вернет в серию любимый режим многих фанатов шутера

Например была исправлена поддержка технологии FSR 4 в играх DragonKin: The Banished, Blades of Fire, RoadCraft, The Alters, Star Wars Outlaws и S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на видеокартах серии Radeon RX 9000.

Кстати, недавно S.T.A.L.K.E.R. 2 также получил крупное обновление, которое добавило в игру ряд нововведений.

Также были исправлены случайные сбои системы или приложений во время игры в Black Myth: WuKong на видеокартах Radeon RX 7650 GRE и устранено мерцание и искажения текстур в The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered при включенной технологии AMD FidelityFX Super Resolution на Radeon RX 9070 XT.

Известные проблемы драйверов

Несмотря на исправления, в драйвере остаются некоторые нерешенные вопросы, для которых AMD предлагает временные решения:

Задержки в играх при использовании некоторых VR-гарнитур с частотой обновления 80 или 90 Гц на видеокартах серии Radeon RX 7000 (временное решение: изменить частоту обновления);

Периодические сбои приложений и тайм-ауты драйвера в Cyberpunk 2077 на видеокартах Radeon RX 7000 и RX 9000;

Сбои приложений или тайм-ауты драйвера в Monster Hunter Wilds при включенных функциях Radeon Anti-Lag и Instant Replay;

Задержки изображения в Call of Duty: Warzone (сезон 03, карта Верданск) на некоторых видеокартах AMD;

Задержки и ухудшение производительности при воспроизведении 4K-видео на YouTube в браузерах на базе Chromium (временное решение: воспроизведение видео в полноэкранном режиме).

Опциональный драйвер Radeon Software Adrenalin 25.6.3 уже доступен для загрузки на официальном сайте AMD. Пользователям, которые стремятся улучшить производительность в поддерживаемых играх или решить упомянутые проблемы, рекомендуется установить это обновление.