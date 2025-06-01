В работе находится аниме по Death Stranding с новой историей
- Kojima Productions и анимационная студия Line Mileage создают аниме-адаптацию Death Stranding с новой историей.
- Сценарий аниме пишет Аарон Гузиковски, известный своим научно-фантастическим сериалом "Воспитанные волками".
- Аниме расскажет самостоятельную историю в мире игры, с новыми персонажами и конфликтами, сохраняя дух одиночества и связи, характерный для Death Stranding.
Фанатам Death Stranding следует приготовиться к новым эмоциям. Кроме анонсированного еще в 2022 году кинофильма, мир этой уникальной игры от Kojima Productions расширится еще и благодаря аниме-адаптации.
И говорится не просто о каком-то там пересказе знакомой истории, а о совершенно новом приключении в мрачной, но полной едва уловимой надежды вселенной, созданной геймдизайнером Хидео Коджимой, рассказывает 24 Канал.
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По информации издания Deadline, аниме Death Stranding станет результатом сотрудничества между Kojima Productions и анимационной студией Line Mileage из Лос-Анджелеса. Это партнерство обещает перенести уникальную атмосферу игры – с ее постапокалиптическими пейзажами и глубокими философскими темами – в формат анимационного искусства.
Сценарий к аниме напишет Аарон Гузиковски, известный научно-фантастическим сериалом "Воспитанные волками" ("Raised by Wolves"). Он признался, что влюблен в мир Death Stranding.
Гузиковски также отметил, что для него большая честь работать с Хидео Коджимой, чьими работами он давно восхищается, и создавать новые истории в этой "плодородной и впечатляющей вселенной".
О чем будет аниме Death Stranding
Аниме расскажет самостоятельную историю, происходящую в мире игры. Впрочем оно не будет прямым пересказом событий оригинала. Это означает, что нас ждут свежие персонажи, новые конфликты, но все еще с тем же духом одиночества и связи, который является сердцем Death Stranding.
Пока дата выхода аниме не объявлена, но мы знаем, что полнометражный фильм по Deayh Stranding от A24, режиссером и сценаристом которого является Майкл Сарноски (известный по "Pig" и "A Quiet Place: Day One"), ожидается в 2027 году. Это дает нам время подготовиться к волне новых историй в этом уникальном мире.
Тем временем уже 26 июня 2025 года на PS5 выйдет сиквел игры – Death Stranding 2: On the Beach. В этой части курьер Сэм Бриджес продолжит свою миссию спасения человечества от вымирания, устанавливая связи между людьми за пределами Соединенных Штатов.
Личное мнение автора
Как фанат Death Stranding, я не могу дождаться, чтобы увидеть, как этот мир оживет в аниме-формате и какие истории нам покажут. Оригинальная игра поразила меня своей атмосферой – это не просто "симулятор курьера", как шутливо называют Death Stranding в интернете, это глубокая медитация, размышления о связи между людьми в разделенном и уничтоженном мире.
Идея новой истории от Аарона Гузиковски звучит многообещающе. Если аниме сохранит баланс, который так искусно вплетал Коджима, нас ждет что-то действительно особенное.
Интересно также, увидим ли мы в аниме знакомых персонажей, например Сэма, Фраджайл и других. А возможно история будет полностью оторвана от основного сюжета. В любом случае, сотрудничество с Line Mileage может добавить визуальной уникальности и стиля, который подчеркнет сюрреалистическую красоту Death Stranding.
Но аниме хоть и станет замечательным дополнением мира созданного Коджимой, понятно, что все фанаты ждут выхода Death Stranding 2: On the Beach, до выхода которой остались считанные дни.