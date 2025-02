Фанаты создали аниме по Elden Ring, а первый отзыв утверждает, что это нечто удивительное

Пока все ждут фильм или сериал по Elden Ring, прислушиваясь к каждому слову Джорджа Мартина, фанаты не сидят, сложа руки. Поклонники популярной игры решили создать аниме в ее вселенной, которое выйдет уже довольно скоро.

Как это будет

Ожидается, что фанатский проект можно будет посмотреть уже этим летом, хотя непонятно, какой у него правовой статус и не возникнут ли у создателей проблемы с FromSoftware. Разработчики игры вполне могут обратить на ленту внимание и добиться ее отмены, обвинив фанатов в нарушении прав интеллектуальной собственности, сообщает 24 Канал со ссылкой на GamesRadar.

Смотрите также Джордж Мартин говорит, что ходят слухи о фильме Elden Ring, но будет ли он в нем участвовать?

Фанатское аниме сначала должно было выйти в конце прошлого года, но было перенесено на лето 2025 года. Режиссер-постановщик, который в интернете называет себя SteinsAlter, публикует тизеры с момента первого анонса проекта в 2024 году.

Последний из таких тизеров привлек внимание блогера Let Me Solo Her, который прославился тем, что сражается с жестокими боссами без доспехов, но с котлом на голове. Его популярность уже помогает продвигать проект среди других фанатов, которые смотрят стримы по Elden Ring. Такое большое внимание со стороны аудитории может притормозить желание правообладателя подать в суд, поскольку в ответ компания может получить лавину хейта.

Тизер аниме Elden Ring: видео

Как бы там ни было, Let Me Solo Her говорит, что с нетерпением ждет аниме во вселенной Elden Ring. Он даже рассказал, что уже видел часть проекта "за кулисами", и увиденное его поразило.

Я имел удовольствие наблюдать за работой этой команды за кулисами, и они, если честно, готовят что-то удивительное. Надеюсь, вы взволнованы так же, как и я,

– написал блогер на своей странице в X.

Судя по комментариям поклонников, можно с уверенностью сказать, что они действительно взволнованы и также ожидают релиз.

К сожалению, ожидать что-то длительное, или даже на целый сериал, не стоит. Судя по всему, аниме будет коротким, в пределах пяти минут. Сюжет пока неизвестен, как и точный день релиза.