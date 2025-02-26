Фанати створили аніме по Elden Ring, а перший відгук стверджує, що це щось дивовижне
- Фанати Elden Ring створюють аніме у всесвіті гри.
- Очікується реліз улітку 2025 року, але точніша дата невідома.
- Блогер Let Me Solo Her високо оцінив проєкт, зазначивши, що він готує "щось дивовижне".
- Аніме буде коротким, приблизно п'ять хвилин.
Поки всі чекають на фільм чи серіал по Elden Ring, прислухаючись до кожного слова Джорджа Мартіна, фанати не сидять, склавши руки. Шанувальники популярної гри вирішили створити аніме у її всесвіті, яке вийде вже досить скоро.
Як це буде
Очікується, що фанатський проєкт можна буде переглянути вже цього літа, хоча незрозуміло, який у нього правовий статус і чи не виникнуть у творців проблеми з FromSoftware. Розробники гри цілком можуть звернути на стрічку увагу й домогтися її скасування, звинувативши фанатів у порушенні прав інтелектуальної власності, повідомляє 24 Канал з посиланням на GamesRadar.
Дивіться також Джордж Мартін каже, що ходять чутки про фільм Elden Ring, але чи братиме він у ньому участь?
Фанатське аніме спочатку мало вийти наприкінці минулого року, але було перенесено на літо 2025 року. Режисер-постановник, який в інтернеті називає себе SteinsAlter, публікує тизери з моменту першого анонсу проєкту у 2024 році.
Останній з таких тизерів привернув увагу блогера Let Me Solo Her, котрий прославився тим, що б'ється з жорстокими босами без жодних обладунків, але з казаном на голові. Його популярність уже допомагає просувати проєкт серед інших фанатів, які дивляться стріми по Elden Ring. Така велика увага з боку аудиторії може пригальмувати бажання правовласника подати до суду, оскільки у відповідь компанія може отримати лавину хейту.
Тизер аніме Elden Ring: відео
Хай там як, Let Me Solo Her каже, що нетерпінням чекає на аніме у всесвіті Elden Ring. Він навіть розповів, що вже бачив частину проєкту "за лаштунками", і побачене його вразило.
Я мав задоволення спостерігати за роботою цієї команди за лаштунками, і вони, якщо чесно, готують щось дивовижне. Сподіваюся, ви схвильовані так само, як і я,
– написав блогер на своїй сторінці в X.
Судячи з коментарів шанувальників, можна з упевненістю сказати, що вони справді схвильовані й також очікують на реліз.
На жаль, очікувати на щось тривале, чи навіть на цілий серіал, не варто. Судячи з усього, аніме буде коротким, у межах п'яти хвилин. Сюжет наразі невідомий, як і точний день релізу.