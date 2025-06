Ubisoft назвала дату выхода Anno 117: Pax Romana

Студия Ubisoft официально объявила дату релиза новой части исторической стратегии Anno 117: Pax Romana. Игру представили во время мероприятий Summer Game Fest 2025, хотя компания на этот раз не проводила полноценной собственной презентации в рамках фестиваля.

Дата релиза Anno 117

Несмотря на отсутствие полноценного участия Ubisoft в Summer Game Fest 2025, компания все же презентовала несколько важных анонсов. Самым главным среди них стало подтверждение даты выхода Anno 117: Pax Romana – новая часть серии стратегий появится 13 ноября 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wccftech.

Во время демонстрации показали новый трейлер, в котором больше геймплея и зрелищных кадров из игры. В основном это синематик, в котором статуи поют песню о ваших возможностях в игре, но в конце ролика можно увидеть совсем немного реального игрового процесса – строительство, морские бои, вид городов, интерфейс и прочее.

Новый трейлер Anno 117: Pax Romana: видео

В то же время тем, кто хочет подробнее ознакомиться с игровым процессом, предлагают обратить внимание на ранее опубликованный трейлер, который мы увидели в мае:

Старый трейлер, который показывает больше игрового процесса: видео

Что сегодня известно о Anno 117: Pax Romana

Компания не дала новых деталей об игре, но вот, что мы уже знаем о ней:

События стратегии в реальном времени разворачиваются во времена Римской империи, а игрокам предстоит балансировать между потребностями жителей и требованиями императора.

Игроки начнут свое приключение в Лации – самом сердце Римской империи.

Первым шагом станет прокладка грунтовых дорог для связи между поселениями. Органическое планирование, эффективная логистика и грамотное использование ресурсов – основа успешного развития. Древесина из лесов станет первым стратегическим материалом, а склады обеспечат непрерывный поток товаров.

Игроки смогут развивать районы, возводить рынки, таверны и жилые здания, заботясь не только о функциональности, но и о комфорте – жителям больше нравится аромат лаванды, чем вонь свиноферм. Планирование играет важную роль, ведь от него зависит пожарная безопасность, особенно в районах с пекарнями.

Anno 117: Pax Romana также позволяет строить виллу губернатора.

Развивая город, игрок открывает новые отрасли, расширяет экономику, а также сталкивается с вызовами, связанными с ограниченностью ресурсов на разных островах.

Торговля станет ключевым элементом, но игрок должен следить за соперниками – не все настроены на сотрудничество. Некоторые губернаторы могут выбрать силовой путь, поэтому придется укреплять порты, сопровождать торговые корабли вооруженной охраной и остерегаться пиратов.

С развитием растут и запросы населения – культурные блага, развлечения и роскошь становятся новыми потребностями. Образовательные учреждения, бани, театры и памятники вроде Колизея будут повышать престиж города и укреплять отношения с императором.

Отдельную роль играет вера. Каждый остров может иметь собственное главное божество, однако строительство святилищ для других богов тоже разрешено. Выбор бога-покровителя будет влиять на дальнейшее развитие провинции.

Игрок имеет возможность расширять свои владения через дипломатию или завоевания.

Другие анонсы Ubisoft

Также стало известно, что обновление 1.0 для 2D-платформера The Rogue Prince of Persia от студии Evil Empire запланировано на август 2025 года. Точная дата пока не названа. Игра находится в раннем доступе с прошлого года, и критики уже положительно оценили ее потенциал, в частности за удачное сочетание элементов Prince of Persia и Dead Cells.

Еще одним анонсом стала новая игра Morbid Metal от разработчика Screen Juice. Эта игра в стиле roguelike с частично процедурно сгенерированными уровнями перенесет игроков в мрачное будущее. Релиз в раннем доступе на ПК состоится 20 августа 2025 года. В игре будет три игровых персонажа с уникальными стилями боя. Также доступна демоверсия на Steam.

На этот раз Ubisoft не представила новостей по Splinter Cell, ни одной игры из серии Assassin's Creed, Far Cry, или ремейка Prince of Persia: Sands of Time. Даже Rainbow Six Siege X, большое обновление, вышедшее буквально на следующий день, не получило внимания.

Учитывая то, что в 2025 году Ubisoft не планирует проводить еще одно мероприятие Ubisoft Forward, шансов услышать больше о крупных франшизах в ближайшее время немного. Компания, вероятно, сосредоточится на одиночных презентациях во время Gamescom или The Game Awards.