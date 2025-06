Ubisoft назвала дату виходу Anno 117: Pax Romana

Студія Ubisoft офіційно оголосила дату релізу нової частини історичної стратегії Anno 117: Pax Romana. Гру представили під час заходів Summer Game Fest 2025, хоча компанія цього разу не проводила повноцінної власної презентації в межах фестивалю.

Дата релізу Anno 117

Попри відсутність повноцінної участі Ubisoft у Summer Game Fest 2025, компанія все ж презентувала кілька важливих анонсів. Найголовнішим серед них стало підтвердження дати виходу Anno 117: Pax Romana – нова частина серії стратегій з’явиться 13 листопада 2025 року на PC, PlayStation 5 та Xbox Series X/S, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wccftech.

Під час демонстрації показали новий трейлер, у якому більше геймплею та видовищних кадрів з гри. Здебільшого це сінематик, у якому статуї співають пісню про ваші можливості в грі, але наприкінці ролика можна побачити зовсім трохи реального ігрового процесу – будівництво, морські бої, вигляд міст, інтерфейс та інше.

Новий трейлер Anno 117: Pax Romana: відео

Водночас тим, хто прагне детальніше ознайомитись з ігровим процесом, пропонують звернути увагу на раніше опублікований трейлер, який ми побачили у травні:

Старий трейлер, який показує більше ігрового процесу: відео

Що сьогодні відомо про Anno 117: Pax Romana

Компанія не дала нових деталей про гру, але ось, що ми вже знаємо про неї:

Події стратегії в реальному часі розгортаються у часи Римської імперії, а гравцям належить балансувати між потребами мешканців і вимогами імператора.

Гравці розпочнуть свою пригоду у Лації – самому серці Римської імперії.

Першим кроком стане прокладання ґрунтових доріг для зв’язку між поселеннями. Органічне планування, ефективна логістика та грамотне використання ресурсів – основа успішного розвитку. Деревина з лісів стане першим стратегічним матеріалом, а склади забезпечать безперервний потік товарів.

Гравці зможуть розвивати райони, зводити ринки, таверни та житлові будівлі, дбаючи не лише про функціональність, а й про комфорт – мешканцям більше до вподоби аромат лаванди, ніж сморід свиноферм. Планування відіграє важливу роль, адже від нього залежить пожежна безпека, особливо у районах з пекарнями.

Anno 117: Pax Romana також дає змогу будувати віллу губернатора.

Розвиваючи місто, гравець відкриває нові галузі, розширює економіку, а також стикається з викликами, пов’язаними з обмеженістю ресурсів на різних островах.

Торгівля стане ключовим елементом, але гравець повинен пильнувати за суперниками – не всі налаштовані на співпрацю. Деякі губернатори можуть обрати силовий шлях, тож доведеться укріплювати порти, супроводжувати торгові кораблі озброєною охороною й остерігатися піратів.

Із розвитком зростають і запити населення – культурні блага, розваги та розкіш стають новими потребами. Освітні заклади, лазні, театри та пам’ятники на кшталт Колізею підвищуватимуть престиж міста та зміцнюватимуть стосунки з імператором.

Окрему роль відіграє віра. Кожен острів може мати власне головне божество, проте будівництво святилищ для інших богів теж дозволено. Вибір бога-покровителя впливатиме на подальший розвиток провінції.

Гравець має змогу розширювати свої володіння через дипломатію або завоювання.

Інші анонси Ubisoft

Також стало відомо, що оновлення 1.0 для 2D-платформера The Rogue Prince of Persia від студії Evil Empire заплановане на серпень 2025 року. Точна дата поки не названа. Гра перебуває в ранньому доступі з минулого року, і критики вже позитивно оцінили її потенціал, зокрема за вдале поєднання елементів Prince of Persia та Dead Cells.

Ще одним анонсом стала нова гра Morbid Metal від розробника Screen Juice. Ця гра у стилі roguelike з частково процедурно згенерованими рівнями перенесе гравців у похмуре майбутнє. Реліз у ранньому доступі на ПК відбудеться 20 серпня 2025 року. У грі буде три ігрові персонажі з унікальними стилями бою. Також доступна демоверсія на Steam.

Цього разу Ubisoft не представила новин щодо Splinter Cell, жодної гри з серії Assassin's Creed, Far Cry, або ж ремейку Prince of Persia: Sands of Time. Навіть Rainbow Six Siege X, велике оновлення, що вийшло буквально на наступний день, не отримало уваги.

З огляду на те, що у 2025 році Ubisoft не планує проводити ще один захід Ubisoft Forward, шансів почути більше про великі франшизи найближчим часом небагато. Компанія, ймовірно, зосередиться на поодиноких презентаціях під час Gamescom або The Game Awards.