Якою буде Anno 117: Pax Romana

Вперше анонсована минулого року, гра нарешті отримала демонстраційний трейлер, що розкриває ключові механіки ґеймплею, візуальний стиль та загальну концепцію. Дія стратегії в реальному часі та містобудівного симулятора відбувається у найдавнішому історичному періоді серії, пише 24 Канал.

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Гравці розпочнуть свою пригоду у Лації – самому серці Римської імперії. Першим кроком стане прокладання ґрунтових доріг для зв’язку між поселеннями. Органічне планування, ефективна логістика та грамотне використання ресурсів – основа успішного розвитку. Деревина з лісів стане першим стратегічним матеріалом, а склади забезпечать безперервний потік товарів.

Гравці зможуть розвивати райони, зводити ринки, таверни та житлові будівлі, дбаючи не лише про функціональність, а й про комфорт – мешканцям більше до вподоби аромат лаванди, ніж сморід свиноферм. Планування відіграє важливу роль, адже від нього залежить пожежна безпека, особливо у районах з пекарнями.

Anno 117: Pax Romana також дає змогу будувати віллу губернатора – символ стабільності та авторитету. Розвиваючи місто, гравець відкриває нові галузі, розширює економіку, а також стикається з викликами, пов’язаними з обмеженістю ресурсів на різних островах. Торгівля стане ключовим елементом, але гравець повинен пильнувати за суперниками – не всі налаштовані на співпрацю. Деякі губернатори можуть обрати силовий шлях, тож доведеться укріплювати порти, супроводжувати торгові кораблі озброєною охороною й остерігатися піратів.



Anno 117: Pax Romana / Фото Ubisoft

Із розвитком зростають і запити населення – культурні блага, розваги та розкіш стають новими потребами. Освітні заклади, лазні, театри та пам’ятники на кшталт Колізею підвищуватимуть престиж міста та зміцнюватимуть стосунки з імператором.

Окрему роль відіграє віра. Кожен острів може мати власне головне божество, проте будівництво святилищ для інших богів теж дозволено. Наприклад, шанування Нептуна дає перевагу у морській логістиці, а Марс сприяє військовій могутності. Вибір бога-покровителя впливатиме на подальший розвиток провінції.

Гравець має змогу розширювати свої володіння через дипломатію або завоювання. Альянси можуть забезпечити стабільну мережу впливу, однак військові кампанії гарантують контроль над важливими територіями. Акведуки сприяють розвитку інфраструктури, а фортеці захищають кордони. У грі також присутні зовнішні регіони, зокрема Альбіон, де кельтські племена чинять опір римській експансії. Вибір між захистом традицій чи розширенням імперських впливів залишиться за гравцем.



Anno 117: Pax Romana / Фото Ubisoft

Ubisoft зазначає, що Anno 117 збереже глибину та складність попередніх частин серії, але стане доступнішою для нових гравців. Як і в попередніх іграх, кожне рішення гравця має значення і впливає на загальний хід розвитку.

Після релізу трейлера Ubisoft анонсувала спеціальний стрім за участі ігрового директора Яна, арт-директора Рейко та ком'юніті-менеджера Олівера. Під час трансляції, яка відбудеться 21 травня на Twitch, вони в реальному часі гратимуть у гру та відповідатимуть на запитання фанатів.

Anno 117: Pax Romana вийде взимку 2025 року. Гра буде доступна на ПК (через Steam, Epic Games Store та Ubisoft Connect), а також на PlayStation 5 і Xbox Series X/S. Окремо обіцяють більше деталей про колекційне видання Governor Edition, систему вірувань, механіку "Дерево відкриттів" та інші нововведення найближчим часом.

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