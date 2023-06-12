Украинские разработчики анонсировали SAND – амбициозную видеоигру с галицким колоритом

В рамках PC Gaming Show анонсировали игру от украинской студии Hologryph под названием SAND, которая погрузит игроков в интересный пустынный сетинг планеты София, которой когда-то правила Австро-Венгерская империя.

Презентация PC Gaming Show 2023 запомнится ярким анонсом новой игры украинской студии Hologryph, сообщает 24 Канал.

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SAND – это амбициозный боевик в открытом мире, в котором игроки будут исследовать падшую планету София.

События пройдут в 1910 году, в альтернативной версии истории, где человечество покорило космос благодаря открытию новых видов энергетических ресурсов.

Австро-Венгерская империя стала лидером в колонизации других планет, но таинственная экологическая катастрофа поразила планету София, заставив ее поселенцев покинуть некогда прекрасный мир.

Остались здесь только самые отчаянные искатели приключений, среди которых выходцы из Галиции.

Зрелищный трейлер: видео

Создайте гигантских Трамплеров, чтобы покорить эту враждебную среду, наполненную мистическими аномалиями, монументами и другими игроками. Узнайте, что произошло в этом падшем мире, которым когда-то правила Австро-Венгерская империя, – говорится в описании проекта.

Трамплер – это название чудаковатой машины из трейлера, на которой в нем передвигаются трое искателей приключений за разговорами о баноше и холодном пиве.

По замыслу разработчиков колоссальные механизмы станут основным транспортом и базой игроков, которые смогут подстраивать эти инженерные чудеса под свои нужды.

Следует отметить, что даты или окно релиза игры не сообщено, однако со старта в ней будет только две локализации: украинская и английская.