Apple дарит всем владельцам PlayStation бесплатный доступ к своему стримингу: как получить

Владельцы PlayStation могут получить бесплатный доступ к стриминговому сервису Apple TV+ на целых три месяца. Условия очень простые, а акция доступна, в том числе, и в Украине.

Как получить

Согласно условиям, бесплатный пробный период на три месяца предоставляется владельцам PlayStation 4 и PlayStation 5. Более ранние версии консоли, к сожалению, остаются за бортом.

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Прежде всего стоит отметить, что предложение доступно только для новых подписчиков Apple TV+. То есть если подписываетесь впервые, вы сможете получить доступ к пробному периоду на три месяца. Но если пользователь уже был подписчиком ранее, то эта акция не будет работать.

Как вариант, хоть и несколько неудобный, вы можете временно прекратить платить за старую подписку, создать новую учетную запись, подписаться, получить три бесплатных месяца, а после них вернуться на старую страницу и продолжить платить за нее. Однако в таком случае не забудьте вовремя отвязать карту от новой учетной записи.

Согласно правилам, у владельцев PS5 и PS4 есть время до 22 сентября, чтобы получить трехмесячный пробный период пользования стриминговым сервисом Apple. Доступен он во многих странах и Украина среди них.

Вам нужно иметь учетную запись Apple ID с указанным способом оплаты, учетную запись PlayStation Network, а подписку оформлять прямо с консоли PlayStation в приложении Apple TV.

Порядок действий для оформления подписки:

Найдите приложение Apple TV в разделе "Телевидение и видео" на консоли PS4 или в Media Home на консоли PS5.

Загрузите и откройте приложение Apple TV и следуйте инструкциям на экране.

Войдите с помощью текущего Apple ID или создайте новый.

Наслаждайтесь 3-месячной расширенной пробной версией Apple TV+.

После того как истечет срок бесплатной подписки, с вашей карты, привязанной к Apple ID, начнут автоматически сниматься средства за каждый последующий месяц пользования. Поэтому если вы не захотите продолжать подписку на Apple TV+, стоит позаботиться о деактивации аккаунта.

Apple TV+ предлагает оригинальные сериалы и фильмы, среди которых популярная сегодня "Темная материя", "Фундация", "Тайна бункера", "Тед Лассо", "Утреннее шоу", "Переполненная комната" и многие другие. Здесь есть документальные фильмы, детские развлечения, комедии и спорт.