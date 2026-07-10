Assassin's Creed Black Flag Resynced бьет рекорды Steam, но вызвала недовольство игроков

Обновленная версия легендарной игры о пиратах Assassin's Creed Black Flag Resynced мгновенно установила новый рекорд в Steam, но столь же быстро успела разозлить игроков из-за микротранзакций.

Проект мгновенно установил рекорд серии по количеству одновременных игроков в Steam, однако этот триумф сопровождается шквалом критики из-за технических недоработок и агрессивной монетизации, сообщает 24 Канал.

Стремительный взлет и "смешанные" отзывы

Всего через несколько часов после релиза количество активных пользователей Assassin's Creed Black Flag Resynced в Steam приблизилось к отметке в 100 000 человек (99 451 игрок на момент написания материала).

Это в несколько раз превышает показатели оригинальной игры 2013 года и даже опережает новейшую часть франшизы – Assassin's Creed Shadows, которая на пике собрала всего 64 825 игроков, сообщает SteamDB.

Несмотря на такие впечатляющие цифры, рейтинг отзывов об игре на платформе Valve держится на уровне "смешанные", где лишь 67% рецензий являются положительными. При этом сама игра получилась весьма качественной, но геймеров разозлило совсем другое.

Графика в Black Flag Resynced – это просто потрясающее зрелище по сравнению с оригинальным релизом,

– отмечает одно из достоинств игры журналист GameRant Джеймс Ретклифф.

Визуальное обновление не смогло скрыть технические проблемы и "жадность Ubisoft".

Трейлер игры: смотрите видео

Пользователи жалуются на использование защиты Denuvo, которая часто замедляет работу системы, и на необходимость использования стороннего приложения Ubisoft Launcher.

Возмущение вызвало ограничение частоты кадров в видеовставках: на максимальных настройках графики кат-сцены воспроизводятся лишь со скоростью 30 кадров в секунду даже на самых мощных компьютерах.

Еще одной весомой причиной критики стала ценовая политика Ubisoft. Стандартная версия игры стоит 59,99 долларов (1 799 гривен у нас), а за Deluxe-издание просят 69,99 долларов (2 099 гривен). Правда, парадокс заключается в том, что оно не содержит полного каталога дополнительных материалов.

Кроме того, Ubisoft выставила на продажу сразу 9 игровых предметов, и игроки быстро подсчитали, что их общая стоимость составляет около 90 долларов (2 541 гривну), то есть больше, чем сама игра.

Следует также отметить, что среди этих "дополнений" есть не только косметические предметы, но и вещи, напрямую влияющие на игровой процесс, например набор карт, облегчающий поиск сокровищ.

Таким образом, пока что релиз игры нельзя назвать ни однозначным успехом, ни провалом, хотя ей и удалось взять Steam на абордаж.