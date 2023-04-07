Утечка показала новую увлекательную функцию Assassin's Creed Mirage

Поклонники серии игр Assassin's Creed с нетерпением ожидают ее продолжения в виде игры Mirage. Тем временем в сеть слили изображение, которое потенциально открывает новую функцию, которая появится в классическом приключенческом боевике от Ubisoft.

Если изображение Assassin's Creed Mirage подлинное, вполне понятно, что в игре можно отточить новую функцию: расследование. Если так, то остается надеяться, что Ubisoft продемонстрирует это в действии для Assassin's Creed Mirage уже скоро.

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Новая функция Assassin's Creed Mirage

Прошло несколько месяцев с тех пор как Ubisoft официально анонсировала Assassin's Creed Mirage, так что поклонники уже некоторое время надеются на геймплей.

После слухов о том, что выход Assassins Creed Mirage был внутренне отложен до конца этого года, Ubisoft подтвердила, что следующая большая презентация состоится в июне.

Поэтому пока поклонники ждут, инсайдер показал меню Assassin's Creed Mirage, где можно увидеть инвентарь и инструменты, ни один из которых не должен удивлять фанатов игры. Однако там тоже есть вкладка "расследования".



Меню игры Assassin's Creed: Mirage / Скриншот

Вполне возможно, что эта вкладка просто перечисляет цели, которые Басим должен убить. Или это может означать, что игрокам действительно придется провести расследование, узнать личность или иным образом определить свои намеченные цели с помощью игры, похожей на детектив.