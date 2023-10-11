Assassin's Creed Mirage: на какие скилы стоит обратить внимание в начале игры

Assassin's Creed Mirage просто изобилует разнообразными возможностями и навыками. Так что в начале игры выбор главных навыков может быть сложным для многих игроков.

Навыки не только формируют ваш прогресс, но и определяют вашу силу в огромном мире Assassins Creed Mirage. Так что с их эффективностью стоит разобраться уже на самом старте.

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На какие умения следует обратить внимание

В Assassin's Creed Mirage навыки разблокируются не бесплатно. Все они нуждаются в специальных баллах, чтобы собрать которые необходимо время. Именно поэтому стоит внимательно подойти к выбору таких навыков.

Это поможет намного проще пройти среднюю часть игры. Вот несколько навыков, на которые следует обратить внимание с самого начала:

Auto-Collect – автоматически грабит врага после скрытого убийства.

– автоматически грабит врага после скрытого убийства. Elixir Pocket – увеличивает общее количество эликсиров на 1.

– увеличивает общее количество эликсиров на 1. Kick Back – ответный удар, сразу когда вы удачно парировали удар врага.

– ответный удар, сразу когда вы удачно парировали удар врага. Knife Recovery – восстанавливает количество метательных ножей, когда проходите через тела врагов.

– восстанавливает количество метательных ножей, когда проходите через тела врагов. Breakfall – перебрасывание во время прыжка с большой высоты, чтобы уменьшить нанесенный ущерб.

– перебрасывание во время прыжка с большой высоты, чтобы уменьшить нанесенный ущерб. Chain Assassination – позволит убить двух врагов одновременно или бросить метательный нож, если второй враг далеко.

– позволит убить двух врагов одновременно или бросить метательный нож, если второй враг далеко. Pathfinder – показывает ключи, сундуки или секретные входы.

Трейлер игры Assassin's Creed Mirage: смотрите видео

Именно эти несколько навыков позволят вам упростить провождение игры с самого начала. Ведь ранние этапы Assassin's Creed Mirage могут показаться несколько сложными, поскольку вы еще достаточно слабы, когда дело доходит до ближнего боя.

Большую часть вашей ранней игры вы будете тратить на убийство врагов незаметно и точно. В таких случаях эти навыки пригодятся гораздо больше, чем другие.