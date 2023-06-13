Assassin's Creed Nexus вернет к приключениям трех легендарных персонажей

На Ubisoft Forward 2023 разработчики обнародовали больше деталей о предстоящей игре в виртуальной реальности Assassin's Creed Nexus. В частности, к приключениям вернутся три легендарных героя.

Официальное объявление о предстоящей игре Assassin's Creed Nexus было еще в 2020 году. С тех пор сеть была переполнена многочисленными слухами о VR-игре.

Также интересно Виртуальный отдых: 5 видеоигр, утоляющих жажду путешествий

Возвращение легендарных ассасинов

Предыдущие сообщения предполагали, что Assassins Creed Nexus станет своеобразной антологией с прошлыми играми. Теперь игроки имеют подтверждение того, что игра позволит игрокам увидеть глазами некоторых из самых выдающихся героев серии.

Новый трейлер Assassin's Creed Nexus продемонстрировали во время Ubisoft Forward 2023. Он подтвердил, что действие игры будет происходить от первого лица и позволит игрокам прыгать, красться и убивать врагов на своем пути в нескольких исторических местах в качестве трех любимых ассасинов.

Трейлер игры Assassin's Creed Nexus: смотрите видео

В тройку легендарных персонажей, за которых геймеры смогут поиграть в Assassin's Creed Nexus, вошли: