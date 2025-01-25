Ubisoft опубликовала больше информации о том, чего ожидать пользователям ПК от новой Assassin's Creed в разрезе системных требований, информирует 24 Канал.

К теме Ubisoft представила сюжетный трейлер Assassin's Creed Shadows и анонсировала первое дополнение

Официальные требования к ПК

Релиз Shadows запланирован на 20 марта 2025 года, но в Ubisoft уже поделились деталями относительно того какое именно оборудование понадобится ПК-геймерам для комфортной игры в новый продукт.

Согласно комментариям разработчиков, Assassin's Creed Shadows можно сравнить по масштабу с Odyssey и Valhalla, которые входят в число крупнейших игр с открытым миром.

Этот огромный масштаб безусловно требует мощного аппаратного обеспечения от вашего ПК, поэтому Ubisoft опубликовала подробную информацию о минимальных и рекомендуемые системные параметры для запуска игры с различными показателями производительности.

Подробные требования / Фото Ubisoft

Если же обобщить, то для того чтобы играть в Shadows вам понадобится минимум 8 гигабайт видеопамяти, 16 гигабайт оперативки, обязательное наличие SSD и процессор не хуже чем Intel i7 8700K или AMD Ryzen 5 3600.

Поэтому у фанатов серии есть еще 2 месяца чтобы "апгрейднуть" ПК, чтобы получить желаемый уровень производительности в новой игре.