Assassin's Creed Shadows стал вторым самым успешным релизом в серии

Игра Assassin's Creed Shadows, вышедшая 20 марта, стала вторым самым успешным запуском в истории серии. За два дня после релиза проект привлек 2 миллиона игроков, превзойдя стартовые показатели Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey.

Игровые СМИ отмечают, что Assassin's Creed Shadows показал второй самый высокий доход от продаж в первый день после релиза, уступив лишь Assassin's Creed Valhalla, рассказывает 24 Канал. Кроме того, игра установила рекорд для Ubisoft по количеству загрузок в PlayStation Store.

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По данным VGC, около 27% активаций Assassin's Creed Shadows пришлось на ПК (включая продажи и загрузки через подписку Ubisoft+). Значительную роль в этом сыграл Steam, к которому Ubisoft вернулась после нескольких лет отсутствия.

Инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) прогнозирует, что в ближайшие дни Assassin's Creed Shadows достигнет отметки в 3 миллиона игроков, а к концу первого месяца аудитория превысит 6 миллионов человек.

Для сравнения, Assassin's Creed Odyssey привлекла 430 тысяч игроков в первый день и 3,4 миллиона за месяц, а Assassin's Creed Valhalla – 2,55 миллиона в первый день и 8 миллионов за месяц.

Игра имеет обширный и детализированный открытый мир, а недавно игрок обнаружил остров, населенный исключительно котиками . Он вдохновлен реальным островом в Японии на котором по состоянию на 2023 год оставалось 5 человек и около 200 котов.

Assassin's Creed Shadows одновременно вышла на ПК (Steam, Ubisoft Connect, EGS), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X и S. Успешный релиз уже положительно повлиял на акции Ubisoft.