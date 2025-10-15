На New York Comic Con анонсировали новую игру во вселенной "Аватара". Это будет файтинг, который позволит игрокам выяснить, кто сильнее Аанг или Корра. Разработчики уже назвали ориентировочную дату выхода и показали первые кадры, пообещав уникальную боевую систему и поддержку кроссплея между всеми популярными платформами.

Что известно об Avatar Legends: The Fighting Game?

Поклонники вселенной "Аватар: Последний защитник" и "Легенда о Корру" наконец получат возможность противопоставить любимых персонажей друг другу в прямом поединке. На выставке New York Comic Con студия Gameplay Group International представила свой новый проект – файтинг с рабочим названием Avatar Legends: The Fighting Game. Релиз игры запланирован на лето 2026 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Engadget.

Смотрите также Встречайте нынешний гимн турнира по League of Legends: скрытые смыслы и реакция сообщества

Разработчики показали трейлер с кадрами из пре-альфа версии, которые демонстрируют, что по стилю игра напоминает классические файтинги, например Street Fighter, но с персонажами и атмосферой мира Аватара. Авторы проекта обещают передать энергетику классических представителей жанра, уделяя особое внимание плавности анимаций, чувствительному управлению и стабильности онлайн-режима.

На старте игрокам будут доступны 12 персонажей, а впоследствии их список планируют расширять на сезонной основе.

Геймплейная основа игры будет включать несколько уникальных механик. В частности, была упомянута "система потока" (flow system) и персонажи поддержки, которые помогут выполнять специальные приемы.

Кроме стандартных многопользовательских режимов, в игре будут испытания комбо-ударов и режим галереи.

Смотрите трейлер Avatar Legends: The Fighting Game: видео

Avatar Legends: The Fighting Game разрабатывается для широкого спектра платформ: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X и S, ПК (Steam), а также для будущей консоли Nintendo Switch 2. Важной особенностью станет поддержка кросплея, что позволит игрокам соревноваться друг с другом независимо от устройства.

Разработчики также готовят одиночную сюжетную кампанию с оригинальным контентом. Это позволит глубже погрузиться в мир игры.

Стоит отметить, что за разработку отвечает не та студия, что создала достаточно прохладно воспринятую игру "Avatar: The Last Airbender - Quest for Balance", что дает надежду на высокое качество нового проекта.

Кроме этого файтинга, Paramount также работает над собственной AAA RPG по мотивам мультсериала, но дата ее выхода пока неизвестна.

Как указано на странице игры в Steam, украинского языка в игре не будет, а название проекта не является финальным и может измениться ближе к релизу.

Для запуска понадобится менее 4 гигабайт оперативной памяти и маломощная видеокарта, например GTX 970 или RX 570 на минимальных настройках.