После успеха сериала "Аватар: Последний защитник" на Netflix объявлено о разработке видеоигры

Netflix только что выпустил свой новый сериал "Аватар: Последний защитник" и отчитывается о миллионных просмотрах. Тем временем игровые студии не спят: пока не улегся шум, Maximum Entertainment объявила, что игра по мотивам знаменитого аниме уже в разработке.

Что известно

Деталей об этом проекте пока почти нет. Известно, что это будет "многопользовательская боевая видеоигра", которую создают "в рамках нового договора со студией Paramount Game". О разработке объявили во время презентации перечня будущих проектов студии, которая только что объединила свои подразделения.

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Компания не говорит, будет ли она больше ориентироваться на оригинальное аниме, или на новый сериал от Netflix. Также неизвестен и сюжет (если он вообще будет) – будет ли это знакомая нам история про Аанга или про Кору, или же про другого аватара прошлого или будущего. Вполне возможно, что это будет что-то вроде файтинга, где вам нужно побороть врага в одиночном бою/миссии, а не сюжетная кампания.

Студия сообщила, что тестовая версия игры будет доступна для бета-пользователей в 2025 году. Окончательный релиз еще не получил даты.

Здесь вы можете увидеть всю презентацию компании. Упоминание о новой игре во Вселенной "Аватара" начинается на 12 минуте и 38 секунде: видео

Maximum объявила о новом названии и объединении своих издательских лейблов – Maximum Games, Modus Games, Just For Games и Merge Games, а также подразделения разработки Modus Studios. Теперь все это называется Maximum Entertainment.

Сейчас компания планирует выпустить 100 игр для ПК и консолей, в том числе 15 игр на основе собственной интеллектуальной собственности. Кроме нового партнерства с Paramount Global по видеоигре об Аватаре, Maximum заявляет, что сосредоточена на собственной разработке "конкурентных файтингов, сервисов для живого общения и экшенов/приключенческих тайтлов".