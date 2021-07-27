"Целый мир в одной стране": авторы Forza Horizon 5 показали все регионы, которые будут в игре

Разработчики из студии Playground Games продолжают знакомить геймеров с игрой Forza Horizon 5. На этот раз они рассказали немало интересного о локациях, которые появятся в видеоигре.

Несколько недель назад студия Playground Games анонсировала новую часть в очень популярной серии Forza Horizon. Тогда разработчики показали первый трейлер пятой части, а также рассказали немало интересного об игре. Они отметили, что на этот раз отправят геймеров в Мексику, а также пообещали, что в Forza Horizon 5 будет самый большой открытый мир в истории этой серии.

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В целом это очень интересная тема, поэтому неудивительно, что разработчики из Playground Games решили ей посвятить полноценный стрим, а также целый материал в официальном блоге. Авторы рассказали, что они изначально планировали создать самую масштабную игру в истории серии, но для этого им нужно было найти такую страну, где есть немало различных биомов. По их мнению, Мексика для этого подходит идеально, потому что она как "весь мир в одной стране".

Разработчики из Playground Games решили разделить их виртуальную Мексику на одиннадцать отдельных и уникальных биомов. Они рассказали, что все эти регионы детально воссозданы и действительно отличаются друг от друга. Также авторы отмечают, что система сезонов будет по-разному влиять на все представленные в игре биомы. Например, весной в джунглях будут идти проливные дожди, летом на пляжах может в любой момент начаться тропический шторм, а на одной из локаций будет озеро, которое полностью пересыхает зимой.

В целом в Forza Horizon 5 будут представлены следующие регионы:

Каньон

Фото из блога разработчиков Forza Horizon 5

Тропический берег

Фото из блога разработчиков Forza Horizon 5

Сельскохозяйственные угодья

Фото из блога разработчиков Forza Horizon 5

Холмы

Фото из блога разработчиков Forza Horizon 5

Джунгли

Фото из блога разработчиков Forza Horizon 5

"Живая" пустыня

Фото из блога разработчиков Forza Horizon 5

Скалистый берег

Фото из блога разработчиков Forza Horizon 5

Пустыня

Фото из блога разработчиков Forza Horizon 5

Болота

Фото из блога разработчиков Forza Horizon 5

Город Гуанахуато

Фото из блога разработчиков Forza Horizon 5

Вулкан

Фото из блога разработчиков Forza Horizon 5

Напоследок стоит добавить, что релиз видеоигры Forza Horizon 5 состоится уже 9 ноября на PC (даже в Steam), Xbox Series и Xbox One. Предзаказать видеоигру можно уже сейчас, а всего существует три издания: Standard (60 долларов), Deluxe (80 долларов) и Premium (100 долларов).

Трейлер видеоигры Forza Horizon 5: видео