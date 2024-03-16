Игрок Baldur's Gate 3 потерял все 80 часов своей игры из-за бага

Многие игры имеют особый режим, который испытывает ваши нервы на высоком уровне сложности. Он, как правило, позволяет делать только один файл сохранения, который сам удаляется сразу же после смерти вашего персонажа, заставляя начинать сначала. И хотя потерять весь свой прогресс из-за случайно пропущенного удара может быть печально, еще более печальной является потеря сохранения из-за бага в игре.

Что произошло

Как рассказал один из игроков Baldur's Gate 3, он потерял все свое 80-часовое прохождение в Режиме Чести из-за бага в диалогах. Он часто случается у разных игроков, но разработчики до сих пор его не исправили.

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Далее могут быть спойлеры к одному из возможных вариантов развития событий в Baldur's Gate 3.

Суть бага заключается в том, что некоторые фразы диалога, среди которых нужно выбрать одну, перекрываются текстом "Продолжить". Опции все еще присутствуют, но они фактически заблокированы.

Когда игрок с ником Daxtr0 приблизился к Императору, чтобы освободить Орфея, он начал диалог, выбрав реплику, которая указывала на его "ложь и иллюзии". После этого ответа вы все еще можете освободить Орфея из астрального плана, опровергнув ложь Императора. Однако уже после нескольких совершенных выборов, которые вели его к желаемому финалу, следующая опция диалога была заменена на текст "Продолжить". Игрок нажал на него, думая, что это позволит ему пройти дальше по пунктам, но это была нежелательная для него опция передачи Императору трех камней, которая скрывалась под кнопкой "Продолжить".

После этого дела идут наперекосяк. Император использует камень, чтобы поглотить Орфея, что побуждает Лей'зель сражаться с персонажем игрока. Император тем временем исчезает с места событий, а взамен появляется Netherbrain, главный антагонист истории, который быстро превращает персонажа в маленького кальмара. К сожалению, это конец игры для Daxtr0, его 80-часовое путешествие в Режиме Чести на этом заканчивается.

Судя по всему, существует обходной путь для этой ошибки. Комментатор на Reddit утверждает, что нажав пробел на ПК, вы сможете пропустить диалог,, который уже был показан. После этого появятся настоящие опции диалога, которые фактически заменят опцию "Продолжить". К сожалению, игрок, о котором идет речь, знал об этом до того, как случайно столкнулся с Netherbrain.