Игра на PlayStation 5 выйдет уже 6 сентября 2023 года. А вот о выходе Baldur's Gate 3 на консолях Xbox до сих пор было известно, что это произойдет до конца 2023 года.

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Когда Baldur's Gate 3 выйдет на Xbox

Теперь появились более конкретные и даже более близкие сроки выхода игры на консоли. Директор Baldur's Gate 3 Свен Винке в интервью сообщил, что игра выйдет на Xbox Series X/S в период сентября – ноября 2023 года.

Поскольку Larian Studios дразнит поклонников масштабными обновлениями Baldur's Gate 3, кажется, осталось много работы, чтобы занять команду разработчиков до конца года.

Трейлер игры Baldur's Gate 3: смотрите видео

По словам Винке, версия игры для PS5 и различные поправки для ПК остаются приоритетными, прежде чем команда полностью переключится на Xbox. Впрочем, он добавил: "версия Xbox Series X уже была в хорошей форме в прошлый раз, когда он в последний раз ее видел".