Историческая скидка на легендарную игру – Baldur's Gate 3 стала доступнее, чем когда-либо

Мир ролевых игр празднует – Baldur's Gate 3 получила самую большую скидку в истории. Почему вам стоит окунуться в мир уже культовой RPG от Larian Studios – читайте в материале.

Студия Larian решила отметить трехлетие успеха своей флагманской игры, сделав ее максимально доступной для новых игроков, которые до сих пор колебались перед покупкой этого настоящего шедевра, сообщает 24 Канал.

Исторический минимум цены

С момента своего релиза Baldur's Gate 3 крайне редко участвовала в больших распродажах.

Ранее максимальная скидка достигала лишь 20-25%, но на этой неделе разработчики установили новый рекорд, снизив цену на 30% на большинстве популярных платформ:

Steam – 629 гривен (вместо 899 гривен);

GOG – 20 долларов 99 центов (вместо 29 долларов 99 центов);

PlayStation Store – 1 609 гривен 30 копеек (вместо 2 299 гривен).

Соберите свой отряд и сразитесь с угрозами, несущими конец света, или уничтожьте этот мир собственными руками,

– прокомментировали событие Larian Studios на официальной странице игры в социальной сети X.

Несмотря на то, что с момента релиза игры прошло уже три года, Baldur's Gate 3 не утратила своей актуальности и технического совершенства.

Проект навсегда изменил жанр RPG, предложив такой уровень свободы выбора и глубины последствий, который до сих пор не смог превзойти ни один конкурент.

Трейлер игры: смотрите видео

Игра по-прежнему чрезвычайно популярна среди игроков, доказывая, что качественные однопользовательские игры обладают колоссальным потенциалом даже в эпоху господства сервисных моделей.

Например, журналистка издания gamesradar+ Анна Косельке рассказала, что провела в игре почти 2000 часов и считает каждую потраченную копейку вполне оправданной.

Итак, окунуться в приключения по рекордно низкой цене можно будет до 6 августа.