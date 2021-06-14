Пылевая буря, торнадо и технологии будущего: первый геймплей Battlefield 2042 – видео

Студия DICE продемонстрировала первый геймплейный трейлер видеоигры Battlefield 2042. Правда, главными героями этого видео стали не бойцы или техника, а природные катаклизмы.

Несколько дней назад студия DICE анонсировала новую часть в очень популярной серии Battlefield. Тогда геймерам показали кинематографический трейлер, а также рассказали немало интересного о самой игре. Правда, один из самых главных элементов любой видеоигры разработчики решили показать не сразу.

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Наверное, понятно, что речь идет об игровом процессе, который впервые показали именно во время вчерашней презентации Xbox и Bethesda. В целом геймеры увидели геймплейные кадры из нескольких локаций, но больше всего внимания уделили карте Hourglass, которая находится на территории Катара. Разработчики отметили, что именно эти кадры были записаны во время матча на 128 игроков. Также они добавили, что это альфа-версия игры, поэтому некоторые элементы еще могут измениться.

Сначала геймерам показали классический для серии Battlefield геймплей, а также разнообразную технику и оружие из будущего. Правда, в один момент на своеобразную сцену вышла пылевая буря, которая серьезно повлияла на игровой процесс, а особенно на видимость. Далее бои переместились в город, а уже там на пути игроков встало еще одно разрушительное природное явление – торнадо. Укрылись бойцы в одной из многоэтажек, где геймерам также показали, как будет выглядеть процесс кастомизации оружия во время матчей.

Следующая демонстрация игры Battlefield 2042 должна состояться в рамках конференции EA Play Live, которая запланирована на 22 июля. Напоследок стоит добавить, что релиз Battlefield 2042 состоится 22 октября на PC (Steam, EGS и Origin), PlayStation и Xbox. На PC цена стартует от 1499 гривен, на PlayStation – 2199 гривен, а на Xbox – 70 долларов.

Геймплейный трейлер видеоигры Battlefield 2042 – видео