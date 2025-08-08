Бета-версия Battlefield 6 вызвала настоящий ажиотаж, став одной из самых популярных на Steam и обойдя по просмотрам на Twitch большинство игр Call of Duty. Однако игроки очень быстро столкнулись с проблемой читеров, которые портят впечатление от тестирования.

Что происходит сейчас в игре?

Бета-тестирование Battlefield 6, новой части культовой серии шутеров, стало настоящим событием для геймеров. По данным, опубликованным на портале The Gamer, игра заняла второе место по популярности среди всех бета-тестирований на платформе Steam, уступив лишь одному конкуренту. Это свидетельствует об огромном интересе к игре, ведь количество одновременных игроков в бета-версии достигло впечатляющих показателей – 334 549 человек, пишет 24 Канал.

Кроме того, на платформе Twitch игра опередила по количеству просмотров почти все проекты серии Call of Duty, что является значительным достижением для франшизы, которая стремится вернуть себе лидерские позиции на рынке шутеров.

Однако не все так гладко. По информации Insider Gaming, бета-тестирование столкнулось с серьезной проблемой – читерами, которые используют сторонние программы для получения преимуществ. Игроки делятся в социальных сетях многочисленными видео, где видно, как мошенники портят игровой процесс, уничтожая честных участников.

Этот ролик показывает использование читов в первый день бета-тестирования раннего доступа: видео

Еще один пример подчеркивает: "Принудительное включение TPM 2.0 и античит-системы на уровне ядра не предотвращает хакерам/читерам подделывать и/или использовать стороннее чит-программное обеспечение. Верьте или нет, но это все еще происходит в Battlefield 6 Open Beta test".

Пример читов: видео

Это вызвало волну недовольства среди сообщества, ведь бета-версия должна была стать площадкой для тестирования механик и подготовки к официальному релизу. Вместо этого разработчикам пришлось сосредоточиться на борьбе с нарушителями.

Проблема читеров не нова для онлайн-игр, но для Battlefield 6 она может иметь серьезные последствия. Популярность бета-версии свидетельствует о высоких ожиданиях от игры, но негативный опыт игроков может повлиять на репутацию проекта еще до его официального запуска.

Издатель уже заявил о намерении усилить античитерские меры, в частности усовершенствовать систему защиты Easy Anti-Cheat, которая используется в игре. Разработчики также призывают игроков сообщать о нарушителях, чтобы ускорить их блокировку.