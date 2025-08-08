Бета-версія Battlefield 6 викликала справжній ажіотаж, ставши однією з найпопулярніших на Steam і обійшовши за переглядами на Twitch більшість ігор Call of Duty. Проте гравці дуже швидко зіткнулися з проблемою читерів, які псують враження від тестування.

Що відбувається зараз у грі?

Бета-тестування Battlefield 6, нової частини культової серії шутерів, стало справжньою подією для геймерів. За даними, опублікованими на порталі The Gamer, гра посіла друге місце за популярністю серед усіх бета-тестувань на платформі Steam, поступившись лише одному конкуренту. Це свідчить про величезний інтерес до гри, адже кількість одночасних гравців у бета-версії сягнула вражаючих показників – 334 549 людей, пише 24 Канал.

Крім того, на платформі Twitch гра випередила за кількістю переглядів майже всі проєкти серії Call of Duty, що є значним досягненням для франшизи, яка прагне повернути собі лідерські позиції на ринку шутерів.

Однак не все так гладко. За інформацією Insider Gaming, бета-тестування зіткнулося з серйозною проблемою – читерами, які використовують сторонні програми для отримання переваг. Гравці діляться у соціальних мережах численними відео, де видно, як шахраї псують ігровий процес, знищуючи чесних учасників.

Цей ролик показує використання читів у перший день бета-тестування раннього доступу: відео

Ще один приклад наголошує: "Примусове ввімкнення TPM 2.0 та античит-системи на рівні ядра не запобігає хакерам/читерам підробляти та/або використовувати стороннє чит-програмне забезпечення. Вірте чи ні, але це все ще відбувається в Battlefield 6 Open Beta test".

Приклад читів: відео

Це викликало хвилю невдоволення серед спільноти, адже бета-версія мала стати майданчиком для тестування механік і підготовки до офіційного релізу. Замість цього розробникам довелося зосередитися на боротьбі з порушниками.

Проблема читерів не нова для онлайн-ігор, але для Battlefield 6 вона може мати серйозні наслідки. Популярність бета-версії свідчить про високі очікування від гри, але негативний досвід гравців може вплинути на репутацію проєкту ще до його офіційного запуску.

Видавець уже заявив про намір посилити античитерські заходи, зокрема вдосконалити систему захисту Easy Anti-Cheat, яка використовується в грі. Розробники також закликають гравців повідомляти про порушників, щоб пришвидшити їхнє блокування.