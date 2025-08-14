DICE и Electronic Arts представили геймерам простой способ взглянуть на собственную статистику в бета-версии Battlefield 6. Геймеры в сети уже начали меряться показателями.

Сегодня, 14 августа стартует второй этап открытой бета-версии Battlefield 6 и разработчики представили геймерам возможность проанализировать собственную игровую статистику, информирует 24 Канал.

Как просмотреть свою статистику в Battlefield 6?

Бета новой части культового шутера стала бешеным успехом для DICE и EA, а по некоторым оценкам, число игроков, которые испытали игру достигло около 5 миллионов человек.

Каждый из них может просмотреть собственную статистику за первый игровой "уикенд" благодаря нескольким простым действиям.

Некоторые уже меряются ею в соцсетях, как вот известный стример Shroud.

Все, что для этого нужно сделать:

зайти на специально отведенную страницу сайта EA;

ввести в поле собственный никнейм (EA ID) и нажать поиск.

За несколько секунд портал подготовит для вас инфографику со статистическими показателями – количеством убийств, ассистов, вашим KD, любимым классом и другой информацией.

Поэтому, у вас есть возможность взглянуть на собственную игру в статистическом разрезе и попробовать улучшить свои "цифры" во втором тестовом "уикенде", который продлится с 14 по 17 августа.