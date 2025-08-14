DICE та Electronic Arts представили геймерам простий спосіб поглянути на власну статистику у бета-версії Battlefield 6. Геймери в мережі вже почали мірятися показниками.

Сьогодні, 14 серпня стартує другий етап відкритої бета-версії Battlefield 6 і розробники представили геймерам можливість проаналізувати власну ігрову статистику, інформує 24 Канал.

Як переглянути свою статистику в Battlefield 6?

Бета нової частини культового шутера стала шаленим успіхом для DICE та EA, а за деякими оцінками, число гравців, які випробували гру сягнуло близько 5 мільйонів осіб.

Кожен з них може переглянути власну статистику за перший ігровий "вікенд" завдяки кільком простим діям.

Дехто вже міряється нею у соцмережах, як от відомий стример Shroud.

Все, що для цього потрібно зробити:

зайти на спеціально відведену сторінку сайту EA;

ввести у поле власний нікнейм (EA ID) та натиснути пошук.

За кілька секунд портал підготує для вас інфографіку зі статистичними показниками – кількістю вбивств, асистів, вашим KD, улюбленим класом та іншою інформацією.

Отож, у вас є можливість поглянути на власну гру в статистичному розрізі та спробувати покращити свої "цифри" в другому тестовому "вікенді", який триватиме від 14 до 17 серпня.