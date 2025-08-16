Предзаказы Battlefield 6 на платформе Steam достигли рекордного для франшизы уровня, обеспечив игре лучший старт в истории серии за 2 месяца до релиза.

Сейчас все говорят о Battlefield 6, а предварительные заказы в Steam лишь подтверждают то, что у всех на уме – ее ждет лучший "дебют" в истории франшизы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Eurogamer.

Интересно Стало известно будут ли в полной версии Battlefield 6 большие карты

Рекордный релиз неизбежен?

Открытое бета-тестирование игры стало невероятным успехом для DICE и EA, побив несколько рекордов не только самой серии, а и ее главной соперницы Call of Duty.

Игроки Battlefield 6 высоко оценили перестрелки, механики разрушения и систему классов, назвав это настоящим возвращением к истокам франшизы. Учитывая это все, шутеру обещают еще более ошеломляющий успех на релизе.

Подтверждает такую оценку аналитик Рис Эллиотт из Alinea Analytics, который сообщил, что предзаказы игры в Steam уже достигли отметки в 800 000, что принесло ориентировочно 40 миллионов долларов дохода. Это значительно больше, чем в случае с предыдущими играми серии и большинством других шутеров.

В дополнение Эллиотт считает, что Battlefield 6 может достичь более одного миллиона предварительных продаж до официального выхода, если EA сохранит этот маркетинговый импульс.

Сейчас она на пути к чрезвычайно хорошим результатам: лучшему, что когда-либо делал Battlefield,

– утверждает аналитик.

В то же время Эллиот назвал цель EA в 100 миллионов игроков за весь жизненный цикл игры "абсолютно нереалистичной". Кроме того, аналитик опроверг тезис Майка Ибарры о том, что Battlefield 6 "растопчет" Call of Duty, заявив что последняя имеет слишком гигантскую армию фанатов и всемирно известный бренд.

Кто окажется правым в итоге – как всегда, покажет только время.