Battlefield 6 ожидает невероятный успех – предзаказы в Steam достигли рекордного уровня
- Предварительные заказы Battlefield 6 на Steam достигли рекордного уровня, превысив 800 000, что принесло ориентировочно 40 миллионов долларов дохода.
- Аналитик Рис Эллиотт отметил, что игра может достичь более одного миллиона предварительных продаж до релиза, но цель EA в 100 миллионов игроков за жизненный цикл игры является нереалистичной.
- Открытое бета-тестирование стало большим успехом, превзойдя несколько рекордов серии и ее соперницы Call of Duty, благодаря чему Battlefield 6 ожидает значительного успеха на релизе.
Предзаказы Battlefield 6 на платформе Steam достигли рекордного для франшизы уровня, обеспечив игре лучший старт в истории серии за 2 месяца до релиза.
Сейчас все говорят о Battlefield 6, а предварительные заказы в Steam лишь подтверждают то, что у всех на уме – ее ждет лучший "дебют" в истории франшизы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Eurogamer.
Рекордный релиз неизбежен?
Открытое бета-тестирование игры стало невероятным успехом для DICE и EA, побив несколько рекордов не только самой серии, а и ее главной соперницы Call of Duty.
Игроки Battlefield 6 высоко оценили перестрелки, механики разрушения и систему классов, назвав это настоящим возвращением к истокам франшизы. Учитывая это все, шутеру обещают еще более ошеломляющий успех на релизе.
Подтверждает такую оценку аналитик Рис Эллиотт из Alinea Analytics, который сообщил, что предзаказы игры в Steam уже достигли отметки в 800 000, что принесло ориентировочно 40 миллионов долларов дохода. Это значительно больше, чем в случае с предыдущими играми серии и большинством других шутеров.
В дополнение Эллиотт считает, что Battlefield 6 может достичь более одного миллиона предварительных продаж до официального выхода, если EA сохранит этот маркетинговый импульс.
Сейчас она на пути к чрезвычайно хорошим результатам: лучшему, что когда-либо делал Battlefield,
– утверждает аналитик.
В то же время Эллиот назвал цель EA в 100 миллионов игроков за весь жизненный цикл игры "абсолютно нереалистичной". Кроме того, аналитик опроверг тезис Майка Ибарры о том, что Battlefield 6 "растопчет" Call of Duty, заявив что последняя имеет слишком гигантскую армию фанатов и всемирно известный бренд.
Кто окажется правым в итоге – как всегда, покажет только время.