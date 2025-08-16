Попередні замовлення Battlefield 6 на платформі Steam досягли рекордного для франшизи рівня, забезпечивши грі найкращий старт в історії серії за 2 місяці до релізу.

Зараз усі говорять про Battlefield 6, а попередні замовлення в Steam лише підтверджують те, що у всіх на думці – її чекає найкращий "дебют" в історії франшизи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Eurogamer.

Рекордний реліз неминучий?

Відкрите бета-тестування гри стало неймовірним успіхом для DICE та EA, побивши кілька рекордів не лише самої серії, а і її головної суперниці Call of Duty.

Гравці Battlefield 6 високо оцінили перестрілки, механіки руйнування та систему класів, назвавши це справжнім поверненням до початків франшизи. З огляду на це все, шутеру обіцяють ще більш ошелешливий успіх на релізі.

Підтверджує таку оцінку аналітик Ріс Елліотт з Alinea Analytics, який повідомив, що попередні замовлення гри в Steam вже досягли відмітки у 800 000, що принесло орієнтовно 40 мільйонів доларів доходу. Це значно більше, ніж у випадку з попередніми іграми серії та більшістю інших шутерів.

На додачу Елліотт вважає, що Battlefield 6 може досягти більше одного мільйона попередніх продажів до офіційного виходу, якщо EA збереже цей маркетинговий імпульс.

Зараз вона на шляху до надзвичайно хороших результатів: найкращого, що коли-небудь робив Battlefield,

– стверджує аналітик.

Водночас Елліот назвав ціль EA у 100 мільйонів гравців за весь життєвий цикл гри "абсолютно нереалістичною". Окрім того, аналітик заперечив тезу Майка Ібарри про те, що Battlefield 6 "розтопче" Call of Duty, заявивши що остання має занадто гігантську армію фанатів та всесвітньовідомий бренд.

Хто виявиться правим у підсумку – як завжди покаже лише час.